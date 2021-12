Nella nottata italiana, dopo essere stato diffuso in lingua originale durante il CCXP che si sta svolgendo in Brasile, Sony e Marvel hanno diffuso il primo trailer italiano di Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One. Stiamo ovviamente parlando del sequel dell’acclamato film d’azione Spider-man: Un Nuovo Universo.

Il trailer italiano di Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One

Nel trailer ritroviamo il nuovo Spider-Man, Miles Morales, e Ghost-Spider (Gwen Stacy) pronti a tuffarsi in una nuova avventura multidimensionale. In questo primo trailer fa inoltre la sua comparsa un personaggio molto atteso dai fan: Miguel O’Hara ovvero Spider-man 2099.

Sono attualmente ancora scarsi i dettagli sulla trama tant’è vero che la sinossi del trailer recita soltanto:

La storia di Miles Morales continua e il #RagnoVerso si espande. Guarda ora il first look di Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One).

Quello che è sicuro, a giudicare dal titolo, è che il film è stato diviso in due parti. Ovviamente non si conosce la data di uscita della seconda parte di Across the Spider-Verse.

Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson. La sceneggiatura è firmata a 6 mani da Phil Lord, Christopher Miller e David Callaham. Il film è prodotto da Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller, Christina Steinberg. Nel cast vocale fra gli altri Oscar Isaac (Spider-man 2099), Shameik Moore e Hailee Steinfeld (Ghost-Spider).

Eccovi il primo trailer italiano di Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One:

Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One, inizialmente previsto per l’8 aprile del 2022, è attualmente previsto nelle sale il 7 ottobre 2022 a causa dell’emergenza Coronavirus. I lavori sul film sono iniziati già dallo scorso anno.