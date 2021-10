Il trailer ufficiale di Cowboy Bebop e le prime immagini ufficiali

Cowboy Bebop è l’attesissimo adattamento live-action dell’anime creato da Shinichiro Watanabe presso Sunrise. Manca davvero poco al suo debutto visto che la data è fissata per il 19 novembre 2021. Ora Netflix ha svelato il primo trailer ufficiale di Cowboy Bebop che ci mostra un primo sguardo ravvicinato al western spaziale Spike Spiegel interpretato da John Cho!

Il trailer ufficiale di Cowboy Bebop e le prime immagini

La scorsa settimana, gli spettatori hanno potuto assistere a un’anteprima estesa dell’attesissima serie chiamata The Lost Session con la promessa di un trailer ufficiale tra una settimana. Quindi senza altri indugi, ecco a voi il trailer ufficiale di Cowboy Bebop che ci presenta Spike Spiegel, Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda), cacciatori di taglie che viaggiano per lo spazio:

Sfogliate la galleria per vedere tutte le prime immagini ufficiali del live-action!

Cowboy Bebop: eccovi tutti i personaggi!

Eccovi una breve rinfrescata di tutti i personaggi del live-action!

Spike Spiegel (Cho): Spike Spiegel è un “cowboy” (cacciatore di taglie) incredibilmente figo con un sorriso mortale, uno spirito ironico e uno stile da vendere. Viaggia nel sistema solare con il suo ex compagno di polizia, Jet, perseguendo i doni più pericolosi del futuro con una combinazione di fascino, carisma e letale Jeet Kune Do.

Jet Black (Shakir): Jet Black era uno dei pochi poliziotti onesti nel sistema solare prima che un tradimento definitivo lo derubasse di tutto ciò che amava, costringendolo a una vita vagabonda di cacciatore di taglie per mettere il cibo in tavola. Jet è un incallito appassionato di jazz e capitano del Bebop.

Faye Valentine (Pineda): Faye Valentine è una cacciatrice di taglie audace, sfacciata e imprevedibile. Soffrendo di amnesia dopo anni di congelamento criogenico, Faye fa di tutto per sopravvivere. Che stia mentendo, rubando o semplicemente essendo una spina nel fianco di Spike e Jet.

Julia (Satine): Con una bellezza sensuale e una voce ipnotica, Julia è l’oggetto onirico del desiderio di Spike Spiegel. Lei lotta per sopravvivere in un mondo violento.

Chalmers (Stults): Chalmers è l’epitome di un uomo di legge occidentale. È anche l’ex co-detective di Jet Black nella Divisione Omicidi dell’ISSP. Ha un sorriso cronico che ti fa venir voglia di prenderlo a pugni in faccia… soprattutto Jet. E questo è solo in parte perché Chalmers sta uscendo con la sua ex moglie in questi giorni.

Ana (Tunie): Ana è la proprietaria del jazz club underground blues più in voga su Marte. E mentre fa da madre surrogata a Spike, non c’è niente di caldo e coccoloso in lei. Fresca e intensa, Ana non è sicuramente una donna con cui scherzare.

Gren (Park): Gren è il braccio destro di Ana. Dirigono la parte anteriore della casa per il jazz club di Ana. Abili con il loro ingegno come una Glock, sicuri in un vestito come in un completo, sono un’incarnazione in stile Bowie della bellezza attraente e seducente del 22° secolo.

Mao (Casa): Mao è il capo della famiglia delle “Tigri Bianche” del Sindacato. Nonostante, o forse a causa del suo passato da operaio, Mao è più astuta, abile, astuta e letale delle sue controparti.

Shin (Truong) e Lin (Xuande): Vestiti per uccidere (perché lo fanno), Shin e Lin sono gli scagnozzi gemelli del Sindacato di Vicious. Nonostante abbiano paura del loro capo volubile, sono ferocemente fedeli a Vicious nella sua ricerca (per ragioni che dobbiamo ancora capire) per abbattere Spike Spiegel.

Il live-action Cowboy Bebop sarà co-prodotto da Netflix e Tomorrow Studios e vedrà André Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio come showrunner e produttori esecutivi. Shinichiro Watanabe, regista dell’anime, è stato coinvolto nelle vesti di consulente.

Leggete anche questo nostro articolo per scoprire tutte le informazioni sul gioco di ruolo di Cowboy Bebop. Potete recuperare la serie completa su Amazon!