Il Trono di Zeth – Ep. 01: Hawkeye, Dune, Kill or Be Killed

Prima puntata de Il Trono di Zeth su CulturaPOP Tom’s Hardware Italia. Si inizia alla grande parlando di MCU, con il trailer di Hawkeye, che promette molto bene e poi via verso i fumetti della settimana!



Dune – il graphic novel Vol. 1: (acquistalo qui) – trasposizione fedele della prima parte del romanzo (ci saranno altri due libri), asciugata per essere più ritmata; disegni efficaci, non strabilianti purtroppo, ma ottimamente sceneggiato. Welcome back to Arrakis!

Kill or Be Killed Libro 1: (acquistalo qui) – Libro 3: (acquistalo qui) – l’ottima serie di Brubaker e Phillips arriva al climax. Dylan, il vigilante sanguinario, deve capire se il demone che lo tormenta sia reale o meno. Potente, scritto benissimo, avvincente. Prendilo!

Maestro – Sinfonia in chiave gamma: (acquistalo qui) – L’Hulk tiranno di un futuro distopico creato da Peter David, nel racconto della sua origine. Carino per gli hulk-fan!

Vecta di Luca Tieri: (acquistalo qui) – autore italiano che vive e lavora a Tokyo in un fumetto iperdinamico, che omaggia lo stile manga degli anni ’80 e autori come Shirow e Otomo. Ragazze, moto, avatar virtuali. Davvero interessante, specie per lo stile crossover!

Conan – Ombre a Zamboula: (acquistalo qui) – sempre di super qualità le storie di Robert E. Howard trasposte in fumetto per Glenat. Anche in questo caso storia ottima e disegni super. Viva il cimmero!

Metamorfosi Box: (acquistalo qui) – delicata storia di amicizia e valori tra una nonnina e una giovane ragazza accumunate dalla passione per i boys love. Delicato e profondo, non un capolavoro ai disegni ma interessante.

One Piece 98 Celebration Edition: (acquistalo qui) – edizione celebrativa del manga di Oda, in vista del fantomatico numero 100, con sovracoperta trasparente, maxi poster e codice prova per Crunchyroll.

Solo Leveling Vol. 3: (acquistalo qui) – prende quota il webtoon di Dubu e comincia ad essere più accattivante, facendo intuire i motivi del gran successo mondiale. Ci voleva!

Tower Of God Vol. 2: (acquistalo qui) – niente, non riesco a superare la a dir poco mediocre parte grafica. Il soggetto di Siu è in qualche modo affascinante, ma la resa estetica ancora drammaticamente bassa. Impossibile sorvolare. Vedremo col prossimo.

World Of Warcraft Esplorare Azeroth: (acquistalo qui) – libro illustrato per esplorare i regni orientali di Azeroth, tra lore, leggende e tante curiosità. Only for fans!