Il videogame Frostpunk sara tradotto come gioco in scatola

Il complesso (e un po’ cupo) videogame Frostpunk creato da 11 bit studios sta per essere tramutato sotto forma di gioco in scatola. A occuparsi del progetto sarà il team di Glass Cannon Unplugged, già responsabile della conversione in board game del videogame This War Of Mine.

Dal sito ufficiale:

Basato sul videogame partorito dai creatori di This War Of Mine – Frostpunk è un titolo strategico-survival-city-builder di grande successo che ora sta per arrivare sui nostri tavoli sotto forma di gioco in scatola! In Frostpunk: The Board Game, i giocatori dovranno collaborare per amministrare l’ultima città esistente sulla Terra. È vostro dovere gestire sia i suoi cittadini che le sue infrastrutture. Quali decisioni sarete pronti a compiere per assicurarvi la sopravvivenza della società? Nel XIX secolo una tempesta di ghiaccio dalle proporzioni apocalittiche ha divorato il globo, danneggiando tutte le comunicazioni tra l’Inghilterra e il resto dell’Impero. Senza troppe opzioni disponibili, il governo ha ordinato la completa evacuazione della Gran Bretagna. L’obiettivo era quello di muoversi verso i siti delle spedizioni scientifiche britanniche per trovare gli avamposti di ricerca equipaggiati con torri-generatore di calore e preservare alcune delle civiltà in vita fino alla fine dell’inverno.. se mai giungerà!

Frostpunk, il videogame, poneva i giocatori in un contesto apocalittico in cui il mondo era stato avviluppato da un’eterna tormenta di neve e i pochi sopravvissuti si erano ammassati in un cratere. Protetti dallo sgangherato generatore, gli abitanti e gli amministratori dovevano costantemente risolvere piccoli e grossi problemi gestionali e spesso si trovavano a compiere complesse scelte morali. Pur garantendo un regolamento agile e di facile comprensione, Glass Cannon Unplugged promette di preservare la complessità strategica del titolo videoludico e annuncia che il kickstarter del progetto sarà lanciato l’autunno venturo.

