Giocare a Dungeons & Dragons a scuola? Negli Stati Uniti prende il via un programma didattico ufficiale di Wizards of the Coast che permetterà di integrare l’attività ludica all’interno dei programmi scolastici degli studenti delle scuole elementari e medie.

Dungeons & Dragons nelle scuole americane

L’iniziativa annunciata da Wizards of the Coast utilizzerà Dungeons & Dragons per consentire agli studenti di apprendere una serie di competenze sia sociali che educative, utilizzando il gioco di ruolo. Nel presentare questo progetto Wizards of the Coast ha strutturato due diversi livelli didattici adatti a fasce d’età differenti, 9-12 e 12-14 anni, con l’obiettivo di aiutare gli studenti ad apprendere abilità interpersonali e di risoluzione dei problemi.

Il programma didattico utilizzerà il nuovo Starter Set – Dragons of Stormwreck Isle (Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste disponibile per l’acquisto online), che sarà inviato gratuitamente a tutte le scuole che parteciperanno al particolare progetto educativo.

Durante il percorso didattico gli studenti dovranno lavorare insieme per creare una piccola isola con i vari ecosistemi, caratteristiche geografiche e luoghi di interesse. Inoltre il gruppo di lavoro dovrà lavorare insieme per costruire il mondo creando retroscena, luoghi e la trama di un’avventura da sottoporre all’insegnante che sarà chiamato poi a ricoprire il ruolo di Dungeon Master.

Dungeons & Dragons e i giochi di ruolo in generale non sono strumenti didattici del tutto nuovi però, negli anni il gioco di ruolo è stato utilizzato da molti insegnanti e a testimonianza di ciò Wizards ha incluso nella presentazione del progetto didattico anche citazioni di insegnanti che in passato hanno utilizzato il gioco di ruolo più famoso del mondo come supporto educativo.

Un esempio è quello di Kade Wells, insegnante della Harrisburg North Middle School nel South Dakota, che definisce D&D il miglior strumento metacognitivo per l’istruzione, dopo l’introduzione del gioco all’interno delle sue classi l’insegnante ha potuto riscontrare una crescita sostanziale nel livello di lettura e nei punteggi di valutazione dei test sostenuti dai suoi studenti.

Il programma didattico però non sarà l’unica iniziativa in programma mirata ai giovani giocatori. In parallelo a questa iniziativa Wizards ha annunciato anche la creazione dei “D&D Club” all’interno di scuole e biblioteche, come attività pomeridiane doposcuola.

E nel resto del mondo?

Per ora questi programmi saranno localizzati solo negli Stati Uniti, tuttavia nel prossimo futuro le attività in collaborazione con le scuole e con le biblioteche potrebbero essere introdotte anche in altri territori.

In attesa di veder approdare Dungeons & Dragons sui banchi delle scuole italiane è possibile avere accesso al programma Dungeons & Dragons Build an Adventure (ovviamente in inglese) a questo link del sito Young Minds Inspired.