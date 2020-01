In arrivo Perfectly Wretched: la terza espansione di Disney Villainous

Sta per arrivare sul mercato la terza espansione di Disney Villainous. A rivelarlo in esclusiva è il sito statunitense Comicbook.com, il quale svela anche che Villainous: Perfectly Wretched seguirà il format dei suoi predecessori (Evil Comes Prepared e Wiched to the Core) ampliando l’esperienza di gioco con tre nuovi personaggi e con i rispettivi mazzi di gioco. Si uniranno quindi alla lista l’attesissima Crudelia De Mon, Madre Gothel di Rapunzel e l’inaspettato Pietro Gambadilegno nella sua incarnazione originaria, quella del cartoon Steamboat Willie (1928).

Come suggerito dal titolo, Disney Villainous permette ai giocatori di vestire i panni dei classici cattivi Disney, sovvertendo il lieto fine disneyano in favore di bieche macchinazioni. Il gioco base metteva già a disposizione Capitan Uncino, Jafar, Malefica, il principe Giovanni, la Regina di Cuori e Ursula, un roster piuttosto generoso che è stato esteso più per fanatismo che per concreta necessità. Evil Comes Prepared e Wiched to the Core, ancora privi di localizzazione in lingua italiana, non hanno infatti stravolto l’essenza del titolo, piuttosto l’hanno esplorata ulteriormente aggiungendo sei nuovi “beniamini”: rispettivamente Scar, Yzma, Rattigan e Ade, Dr. Facilier, Regina Grimilde.

Le condizioni di vittoria in Disney Villainous variano da personaggio a personaggio e i “villains” non sono creati tutti uguali. Alcuni hanno traguardi docilmente accessibili, altri sono schiavi di piani strategici di molesta complessità. I cattivi di Villainous: Perfectly Wretched saranno caratterizzati a loro volta da missioni affini al loro retaggio cartoonesco: Crudelia dovrà rapire 99 cuccioli di dalmata per regalarsi una nuova pelliccia, l’obiettivo di Madre Gothel sarà quello di fingersi affabile per ottenere 10 punti Fiducia e Pietro avrà l’ingrato compito di risolvere quattro problemi nautici estratti casualmente a inizio partita.

Disney Villainous: Perfectly Wretched sarà giocabile autonomamente o in addizione alle passate uscite e sarà disponibile negli States il 1 marzo 2020 al prezzo di 24,99$. All’interno troverete 3 plance personaggio, 3 pedine Villain, 135 nuove carte, 58 token e 3 schede riassuntive.