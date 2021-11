In arrivo Studio 666, il film horror dei Foo Fighters

Dopo svariati rumors, che nei mesi passati avevano suggerito l’esistenza del progetto, finalmente il film horror dei Foo Fighters, rock band capitanata dall’ex batterista dei Nirvana, non solo è stato annunciato ufficialmente, ma se ne conosce con certezza anche la data di uscita e il titolo, con tanto di poster.

I Foo Fighters, attualmente composti da Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Taylor Hawkins, Chris Shifiett e Rami Jaffee, saranno dunque i protagonisti di Studio 666, questo il titolo del film, che sarà diretto da BJ McDonnell, già regista di Hatchet 3 (link Amazon). Nel cast di Studio 666, saranno presenti anche Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega e Jeff Garlin. Il film uscirà in oltre 2500 sale il prossimo 25 febbraio 2022. Studio 666, è stato realizzato dalla stessa casa di produzione con la quale i Foo Fighters hanno registrato il loro ultimo album, Minutes To Midnight.

Dave Grolh ha commentato l’annuncio, dicendo che, dopo decenni di ridicoli videoclip e numerosi documentari musicali, è finalmente giunto il momento per la band di passare a un “livello successivo”, ovvero un lungometraggio in chiave commedia horror. La sinossi del film recita:

In Studio 666, la leggendaria rock band Foo Fighters si trasferisce in una villa di Encino famosa per delle macabre storie a base di rock’n roll, per registrare il loro tanto atteso decimo album. Una volta nella casa, Dave Grohl e compagni si ritrovano alle prese con forze soprannaturali, intente a minacciare sia il completamento dell’album, che le loro stesse vite!

Grohl continua sostenendo che Studio 666, come tutte le altre produzioni dei Foo Fighters, è nato come un’idea strampalata, evolutasi poi in qualcosa di molto più grande e concreto.

Stando a quanto sostiene il frontman, il film, girato nella stessa sinistra location dove è stato realizzato il video di Medicine at Midnight, sarà un concentrato di horror old school, gore e umorismo nero che, testuali parole, ci farà “ridere, urlare e fare headbanging nei nostri pop corn”.