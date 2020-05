In arrivo Ticket to Ride: Amsterdam

Days of Wonder ha annunciato Ticket to Ride: Amsterdam, una nuova edizione di Ticket to Ride ambientata nei Paesi Bassi durante il Secolo d’Oro olandese. Nel XVII secolo l’Olanda viveva un florido periodo di espansione commerciale in cui Amsterdam era la città più ricca sulla Terra e il cuore pulsante del commercio mondiale.

In questa versione del gioco i partecipanti dovranno contendersi le vie commerciali più redditizie per distribuire la grande quantità di merci accumulate nel porto della città. Il gioco prevederà la presenza di meccaniche di Card Drafting, Hand Management, Network e Route Building e Set Collection; ciò significherà che al fine di ottenere una strategia vincente occorrerà gestire le carte in proprio possesso nel modo più accorto e nel contempo bisognerà sfruttare la rete stradale al meglio.

A differenza delle altre versioni del gioco Ticket to Ride: Amsterdam non prevederà la costruzione di vie ferroviarie, ma la sfida si svolgerà per le vie della città a bordo di carretti con lo scopo di adempiere a contratti commerciali gratificanti e raccogliere merci preziose.

Questa incarnazione di Ticket to Ride darà vita a partite dal ritmo frenetico della durata massima di 15 minuti circa, rivelandosi come un titolo indicato sia per i neofiti che per i veterani del gioco.

Ticket to Ride: Amsterdam sarà un titolo della serie Ticket to Ride completamente indipendente, indicato per 2-4 giocatori dagli 8 anni in su.

Ticket to Ride: Amsterdam sarà indicativamente disponibile a partire da luglio 2020 in Europa, con un prezzo al pubblico suggerito di 20 euro. All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: la mappa della rete commerciale di Amsterdam, 64 carretti di plastica, 44 carte Trasporto, 24 carte Contratto, 16 carte Bonus Merce, 4 segnalini segnapunti e il regolamento del gioco.