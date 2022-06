Dopo anni di stallo produttivo, l’adattamento in live action di uno dei personaggi più scorretti e amati del mondo dei videogiochi è finalmente realtà. The Hollywood Reporter ha annunciato che è ufficialmente in lavorazione il film di Duke Nukem, prodotto da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, creatori della serie TV Cobra Kai.

In lavorazione il film di Duke Nukem

Non sono stati svelati dettagli in merito al cast del film e al regista, ma si tratta ugualmente di un grande annuncio che renderà felici i dan di Duke Nukem. La casa produttrice sarà la ben nota Legendary Entertainment.

Nel 2018 fu annunciato che John Cena avrebbe vestito i panni di Duke Nukem in un film prodotto da Michael Bay, ma il progetto è stato poi accantonato. Staremo a vedere se l’ex WWE Champion possa tornare a bordo visto il nuovo annuncio.

Assieme a Doom e Wolfenstein 3D, il franchise di Duke Nukem è considerato ancora oggi come uno degli FPS più influenti e importanti degli anni ’90. Il protagonista agisce come una vera e propria parodia degli eroi dei film d’azione degli anni ’80, spruzzando machismo da tutti i pori.

Tra le grandi fonti di ispirazione figurano Roddy Piper, di cui riprende la celebre frase pronunciata in Essi Vivono di Carpenter, Kurt Russel e Arnold Schwarzenegger.

L’ultimo capitolo della saga in ordine cronologico risale al 2011, ovvero Duke Nukem Forever: un titolo che nel corso degli anni è stato rimandato numerose volte, diventando una sorta di “running gag” del mondo videoludico.

Uscito su console e PC, Duke Nukem Forever ha diviso critica e pubblica, riuscendo però a portare in scena i tratti caratteristici del protagonista. Dopo ben 11 anni è apparso in rete anche un leak del Duke Nukem originale. Il gioco ha però rappresentato la pietra tombale di 3D Realms, portando alla vendita della società a un investitore in Danimarca.