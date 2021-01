In sviluppo un film sul cubo di Rubik

Un film dedicato all’iconico cubo di Rubik è in sviluppo presso Hyde Park Entertainment Group e Endeavour Content.

Il cubo di Rubik è un giocattolo puzzle 3D, che presenta una serie di quadrati che possono essere ruotati per mostrare i colori appropriati tutti insieme su ciascun lato. Dopo la notizia sulla realizzazione di un gameshow sul rompicapo, è in arrivo anche un film, sviluppato da Hyde Park Entertainment Group e Endeavour Content.

Secondo quanto scritto dal The Wrap, il film sarà prodotto da Ashok Amritraj, Priya Amritraj e Addison Mehr provenienti da entrambe le compagnie. Sempre secondo queste indiscrezioni, la pellicola dovrebbe raccontare il modo in cui il cubo di Rubik è salito alla ribalta negli anni ’80 e ha continuato ad essere rilevante nella cultura pop moderna, ma non è stata fornita alcuna sinossi specifica o dettagli della trama.

L’iconico giocattolo ha visto una rinascita negli ultimi tempi grazie a qualcosa chiamato speedcubing, in cui i concorrenti cercano di finire i cubi di Rubik il più velocemente possibile. Non è chiaro se il film affronterà direttamente questo problema, ma sembra probabile, vista la vastità del fenomeno.

Sempre in una dichiarazione al The Wrap, il produttore Ashok Amritraj ha dichiarato:

“Ho avuto un legame personale e nostalgico con il cubo di Rubik, sin da quando ero piccolo, in India. Sono entusiasta di collaborare con Endeavor Content e Rubik’s/Smiley e non vedo l’ora di creare un meraviglioso e complesso universo incentrato sul cubo di Rubik.”

Anche Graham Taylor, vice presidente di Endeavor Content, si è espresso in merito:

“Il cubo di Rubik è un marchio iconico e adatto alle famiglie. In collaborazione con Hyde Park, non vediamo l’ora di creare contenuti cinematografici, televisivi e game show per un pubblico globale.”

Al momento, non si hanno altre informazioni sia sul film che sul Game show dedicati al cubo di Rubik. Non resta che attendere novità nei prossimi mesi.