Indiana Jones 5 è l’ultimo film e il più atteso del franchise di Indiana Jones, annunciato nel 2016. Come ben sappiamo qualche tempo fa la Disney aveva rimandato Indiana Jones 5 al 30 giugno 2023. Ora, durante la Star Wars Celebration, è arrivato a sorpresa anche un primo sguardo al nuovo film con un’immagine iconica che ci mostra Harrison Ford nei panni del Dr. Henry Jones Jr.

Indiana Jones 5: il primo sguardo a Harrison Ford

Al termine di un’ora e mezza di presentazione alla Star Wars Celebration, nella quale sono stati presentati in anteprima nuovi contenuti per diverse serie di Star Wars e il nuovo trailer di Willow, Harrison Ford, per la sorpresa dei fan, è salito sul palco per parlare di Indiana Jones 5. In quell’occasione è stata fatta vedere ai fan un’immagine iconica dell’attore nel suo personaggio Indy mentre attraversa un ponte in una caverna buia.

L’attore ha affermato:

“Abbiamo quasi completato il film, ci sarà la musica di John Williams. È stata un’esperienza meravigliosa lavorare con James Mangold, con Kathy… sono davvero orgoglioso del film che abbiamo fatto“.

Lucasfilm ha confermato che la data di uscita del film rimarrà invariata: 30 giugno 2023. Nulla però è stato rivelato riguardo la trama o sul titolo del film.

Ricordiamo che la storia di Indiana Jones 5 potrebbe svolgersi negli anni ’60, dopo gli eventi di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008. Indiana Jones ora ha una relazione stabile e il film andrà svelare una parte del suo passato rimasta ancora in ombra.

A dirigere il film ci penserà James Mangold, regista di Logan e Le Mans’ 66.

Oltre a Harrison Ford che torna a interpretare il ruolo del protagonista, il film include Phoebe Waller-Bridge, star di Fleabag e Mads Mikkelsen, noto ai fan per la serie TV Hannibal e per le sue partecipazioni in Doctor Strange nel ruolo del cattivo Kaecilius e per Rogue One: A Star Wars Story, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones.

