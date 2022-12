Lo sappiamo, nelle grandi produzioni cinematografiche le riprese si sprecano e spesso molte di queste vengono tagliate in fase di composizione del film. Ma cosa accade quando queste non sono inerenti a scene di passaggio? Cosa accade quando è il finale di un film ad essere oggetto di una cancellazione? Ovviamente, questo può potenzialmente portare a uno scomussolamento completo di quella che era l’idea del film e, ancora di più, di un suo eventuale proseguo. Secondo quanto riportato, il compositore John Williams si è lasciato sfuggire che il film Indiana Jones 5 potrebbe presto girare un nuovo finale. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Indiana Jones 5 e il nuovo finale

Il compositore John Williams ha affermato che Indiana Jones 5 potrebbe essere oggetto di una modifica legata al finale del film, seppur non abbia specificato in che modo e il perché di tale scelta produttiva. L’affermazione è avvenuta quasi in maniera del tutto casuale, affermando che un pezzo cruciale del film potrebbe essere girato nelle prossime settimane: un nuovo finale.

Di seguito condividiamo con voi quanto detto da John Williams:

Quindi abbiamo appena completato il film. Abbiamo forse un altro finale da girare e registrare, forse tra un paio di settimane.

La produzione del quinto capitolo del franchise

Indiana Jones 5 vede alla direzione il regista James Mangold, noto anche per produzioni del calibro di per Logan, che prende il posto dietro la macchina da presa precedentemente occupata dall’icona mondiale Steven Spielberg. Nel cast fanno ritorno volti al franchise, come l’immancabile Harrison Ford nei panni del protagonsta Indy al fianco da John Rhys-Davies nei panni del suo fedele amico Sallah. Il nuovo cast include anche altri numerosi professionisti come Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Toby Jones e Antonio Banderas.

Nell’attesa del suo debutto nelle grandi sale, così da scoprire finalmente come si concluderà questo nuovo capitolo, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare i precedenti capitoli in franchise anche in edizione rimasterizzata in 4K UltraHD.