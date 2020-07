Iniziate le ricerche per le location della serie tv di Willow

Il regista Ron Howard ha confermato che il sequel di Willow, amato film fantasy del 1988, ha avviato la ricerca dei luoghi in cui poter ambientare le riprese della serie tv di prossima produzione. A onor del vero Howard non ha ancora ottenuto l’approvazione a procedere, tuttavia il team creativo coinvolto in questo progetto sta approfittando di questo periodo per portarsi avanti il più possibile in attesa delle necessarie autorizzazioni.

La notizia sulla ricerca dei luoghi per le riprese è stata data da Howard in persona. Il regista è intervenuto ad una sessione di domande e risposte durante l’edizione online dell’Edinburgh International Film Festival.

Howard ha voluto mettere in qualche modo le mani avanti affermando che non avrebbe fatto dichiarazioni troppo concrete, poiché ogni notizia su questo progetto tende a divenire subito virale ed è accolta dagli appassionati in modo molto serio. Dalle parole di Howard sappiamo che al momento il progetto è in fase di sviluppo e Warwick Davis si è detto estremamente entusiasta e che se le circostanze lo permetteranno l’attore potrebbe riprendere il suo ruolo.

Proseguendo il discorso Howard ha affermato che il team ha iniziato a lavorare al progetto in modo non vincolante, iniziando a cercare alcune location in cui girare, perché al momento il team non ha un’idea precisa dei luoghi, anche se sono state effettuate delle ricerche di immagini del Galles. Nonostante questo Howard ha poi sottolineato che al momento si sta divertendo a scrivere la sceneggiatura insieme a Jonathan Kasdan (Solo: A Star Wars Story), ma la produzione di questo show naviga nell’incertezza e nella precarietà.

In Willow Warwick Davis interpreta il protagonista, il nano Willow. Un giorno il nano si imbatte in una bambina abbandonata lungo il fiume, che scoprirà essere la principessa destinata a sconfiggere la crudele regina Bavmorda. Il protagonista deciderà così di intraprendere un viaggio irto di pericoli e insidie per sconfiggere la regina. Willow non affronterà il viaggio da solo ma sarà accompagnato da Madmartigan, un prode guerriero, due gnomi, una strega e Sorsha, la figlia della regina innamorata di Madmartigan.