Injustice: annunciato il cast vocale del film d’animazione

Recentemente è stato comunicato ufficialmente il cast vocale del film d’animazione Injustice prodotto dalla Warner Bros. Home Entertainment. Stando al The Hollywood Reporter che ha pubblicato in esclusiva la notizia, Injustice includerà, tra le voci principali, Justin Hartley come Superman e Anson Mount nei panni di Batman.

Injustice: l’intero cast vocale

Tra gli altri membri del cast vi sono Laura Bailey come Lois Lane e Rama Kushna, Zach Callison nei panni di Damian e Jimmy Olsen, Brian T. Delaney sarà l’interprete vocale di Lanterna Verde e Brandon Michael Hall quello di Cyborg. Continuando troviamo Edwin Hodge come Mr. Terrific e Killer Croc, Oliver Hudson nei panni di Plastic Man, Gillian Jacobs in quelli di Harley Quinn e Yuri Lowenthal sarà l’interprete vocale di Mirror Master, Flash e Shazam.

Per ultimi, ma non certamente per importanza, troveremo Derek Phillips come Nightwing e Aquaman, Kevin Pollak come Joker e Jonathan Kent, Anika Noni Rose nei panni di Catwoman, Reid Scott in quelli di Freccia Verde e Victor Zsasz, Faran Tahir sarà Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore invece Captain Atom, Janet Varney sarà Wonder Woman e infine Andrew Morgado sarà l’interprete vocale di Mirror Master Soldier.

Injustice: God Among Us, uscito per la prima volta nella primavera del 2013, è un videogioco di combattimento (che potete recuperare su Amazon) ambientato nel regno di Mortal Kombat, che mette in combattimento eroi e cattivi DC l’uno contro l’altro. A differenza dei fumetti DC, Injustice presenta un mondo in cui Superman impazzisce dopo aver ucciso accidentalmente Lois Lane, costringendo Batman a reclutare eroi da tutto il multiverso per fermarlo. È stata realizzata anche una serie di fumetti prequel di Injustice in digitale e un’anticipazione per il film d’animazione sarà inclusa con l’uscita in home video di Batman: The Long Halloween Part Two.

Infine il film d’animazione Injustice è prodotto dal regista e sceneggiatore Rick Morales, diretto da Matt Peters, scritto da Ernie Altbacker e arriverà in autunno in formato home video.