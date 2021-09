Injustice: il trailer vietato ai minori del nuovo film animato DC Comics

Warner Bros. ha diffuso in rete il trailer red band, ovvero vietato ai minori, di Injustice, nuovo film animato basato sull’omonimo franchise videoludico targato NetherRealm Studios.

Il video mette in risalto la violenza grafica di alcuni momenti clou tratti da Injustice: Gods Among Us, primo titolo della serie. La storia è ambientata in un universo alternativo in cui Batman riunisce un gruppo di supereroi per fermare un Superman fuori controllo dopo che il Joker lo ha ucciso Lois Lane.

Injustice uscirà in 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray ed in digital download il prossimo 19 ottobre 2021. Al momento non si hanno notizie in merito a un possibile doppiaggio in italiano.

Injustice: la pazzia di Superman e la distruzione di Metropolis

La storyline atipica di Injustice è servita come fonte di ispirazione per la sequenza Knightmare vista nella tanto discussa Zack Snyder’s Justice League (qui la nostra recensione) dove vediamo Batman, Deathstroke, Joker e Cyborg fare fronte comune per vedersela con una versione dark dell’uomo d’acciaio.

Il film è prodotto dal regista e sceneggiatore Rick Morales (Mortal Kombat Legends), Sam Register, Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) e Alyessa Ornelas (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge). La regia è di Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) mentre la sceneggiatura è di Ernie Altbacker (Batman: Hush).

Il cast vocale di Injustice è composto Justin Hartley come Superman e Anson Mount nei panni di Batman. Laura Bailey come Lois Lane e Rama Kushna, Zach Callison nei panni di Damian e Jimmy Olsen, Brian T. Delaney sarà l’interprete vocale di Lanterna Verde e Brandon Michael Hall quello di Cyborg. Continuando troviamo Edwin Hodge come Mr. Terrific e Killer Croc, Oliver Hudson nei panni di Plastic Man, Gillian Jacobs in quelli di Harley Quinn e Yuri Lowenthal sarà l’interprete vocale di Mirror Master, Flash e Shazam.

In attesa del film animato, potete recuperare la serie a fumetti di Tom King, Injustice: Gods Among Us – Year One. La trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.