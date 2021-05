Intervista a Chris Reiff, Product Designer STAR WARS per il casco di The Mandalorian

Nei giorni scorsi abbiamo avuto il privilegio di intervistare Chris Reiff, Assoc. Principal Product Designer STAR WARS che ha lavorato, assieme a un team globale, alla realizzazione del Star Wars The Black Series – The Mandalorian Casco Elettronico, prodotto da Hasbro.

Bando agli indugi e andiamo dunque a presentare l’intervista!

Processo di progettazione e sviluppo

Avete avuto a disposizione i progetti originali del casco usato nella serie TV?

Sì, li abbiamo avuti. Abbiamo una lunga e fantastica storia di collaborazione con Lucasfilm. Grazie a questa relazione ci viene offerto l’accesso a un’ampia varietà di risorse di riferimento, che consentono ai nostri designer di offrire un’elevata autenticità e grandi esperienze immersive attraverso il prodotto e le funzionalità che includiamo.

Chris Reiff

Come funziona il processo creativo e di ingegnerizzazione di un prodotto di questo tipo?

Sebbene abbiamo un piccolo gruppo di base che segue il progetto dall’inizio alla fine, durante l’intero processo i nostri progetti coinvolgono un grande team di designer, ingegneri, project manager, modellisti, marketing, packaging, fotografi e molti altri. Inoltre, con i nostri uffici in tutto il mondo, non è raro essere in riunione con le nostre controparti a Hong Kong a tarda notte o al mattino presto. È davvero un team impressionante che lavora insieme, che rende tutto questo possibile.

Quanto tempo è stato necessario per arrivare dalla richiesta di sviluppo all’uscita sugli scaffali per l’acquisto?

Questo varia a seconda della complessità dell’articolo, ma in generale iniziamo a lavorare sulle cose da un anno a un anno e mezzo prima che i consumatori vedano il prodotto sugli scaffali.

Quando si crea un oggetto iconico come il casco di un personaggio che è stato analizzato in ogni suo singolo dettaglio dai fan, quali sono gli aspetti più importanti che tenete in considerazione per realizzare un prodotto di successo?

Ci sforziamo di essere il più autentici possibile nei confronti dell’intrattenimento. Noi stessi siamo fan, quindi assicurarci di essere precisi con i dettagli di questi caschi indossabili Black Series è importante per il nostro team quanto lo è per i nostri fan!

Caratteristiche del prodotto

I dettagli metallici sono sorprendenti! Come avete fatto e quanto è stato difficile ottenerli? Sembra davvero Beskar!

Grazie! Il team ha lavorato duramente per trovare davvero la finitura giusta per ottenere quel look. All’inizio c’erano molti esperimenti con diverse vernici argentate e metallizzazione sottovuoto. Abbiamo utilizzato alcuni dei nostri caschi precedenti per testare i dettagli metallici, quindi abbiamo avuto vari pezzi di casco Stormtrooper e Boba Fett cromati su cui lavorare mentre perfezionavamo la finitura Beskar. Alla fine, abbiamo ottenuto quell’aspetto attraverso una combinazione di metallizzazione sottovuoto combinata con diverse tinte sottili e finiture opache per ottenere un aspetto perfetto.

L’indossabilità dei vostri caschi è andata via via sempre migliorando prodotto dopo prodotto. Quali sono le modifiche principali che avete ideato per avere repliche sempre più usabili?

Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare e la vestibilità è una parte importante di ciò. Caschi diversi hanno requisiti diversi, ma con il casco Black Series Mandalorian Helmet siamo stati in grado di includere imbottitura aggiuntiva nella parte superiore e posteriore, nonché utilizzare una bella fascia aerodinamica (rimovibile) per regolare la vestibilità, se necessario.

Negli altri caschi della serie Star Wars sono spesso presenti dei modificatori vocali. Come mai in questo modello avete deciso di non inserirlo?

La funzione di cambio di voce è divertente da includere nei caschi Stormtrooper, così da poter diventare una delle forze imperiali e sentire quel suono molto tipico dell’elmo. Nella serie TV, per questo specifico casco del personaggio non c’è molta distorsione della voce, quindi abbiamo scelto invece di aggiungere nuove funzionalità come la luce tattica e l’illuminazione intern,. per consentire ai fan di esplorare tutti i dettagli del casco e giocare le proprie avventure come il Mandaloriano.

Come mai avete deciso di utilizzare la nuova confezione Black Series per questo prodotto?

Il design della nuova confezione della Black Series è davvero bello e include fantastiche illustrazioni per ogni prodotto! Vogliamo celebrare l’aspetto dei personaggi e portare maggiormente quella magnifica arte e stile alla linea completa della Black Series, compresi i caschi.

Cosa avreste voluto inserire in questo casco che nel progetto finale avete dovuto “lasciare fuori” per necessità tecniche o produttive?

Il vero Beskar! Il Beskar è davvero costoso ed è difficile trovarne abbastanza per equipaggiare tutti i fan dei caschi Black Series…

Curiosità e aneddoti

Hai qualche storia sul momento più divertente e difficile nella realizzazione di questo prodotto?

Una delle cose più divertenti che sono successe durante la nostra ricerca è stata decidere quale tinta applicare sulla finitura in metallo per ottenere il giusto colore Beskar. Nei nostri uffici abbiamo dipinto un campione di un colore grigio-blu e lo abbiamo inviato alla nostra fabbrica che ci avrebbe poi fornito una corrispondenza di colore. Quando hanno ricevuto il campione, hanno abbinato il colore e ci hanno restituito un campione a livello di produzione come di consueto. La parte divertente è che quando abbiamo ricevuto il campione era rosa! Si scopre che il prototipo di vernice che abbiamo originariamente dipinto in grigio-blu nel nostro ufficio è cambiato per ossidazione durante la spedizione alla fabbrica. Corrispondeva perfettamente a ciò che gli era arrivato, ma non era come appariva quando l’abbiamo messo nella scatola qui!

Quale elemento dell’universo di Star Wars non vedere l’ora (o temete!) che Hasbro possa chiedevi di realizzare?