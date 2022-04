Nuovo appuntamento sul canale Twitch di cultura Pop con Voices, lo show in onda il primo ed il terzo venerdì del mese che parla di doppiaggio e di tutto ciò che riguarda questa interessante professione legata al mondo del cinema, delle serie TV, dei videogiochi e di buona parte dei prodotti audio-visivi che vengono importati e adattati in Italia. In questa puntata abbiamo avuto il piacere di avere in trasmissione Emiliano Coltorti, attore teatrale, televisivo nonchè doppiatore, che ha prestato la sua voce a personaggi iconici come Bucky Barnes, il Soldato d’Inverno interpretato da Sebastian Stan nel Marvel Cinematic Universe, o al personaggio di Morbius (interpretato da Jared Leto) nel film omonimo di Sony, o ancora dell’eccentrico Spencer Reed in Criminal Minds.

Quello che leggerete di seguito è un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto con Emiliano Coltorti durante Voices (e con cui abbiamo parlato MOLTO di Star Wars). Se siete curiosi di vedere (e ascoltare) l’intera intervista, potete andare direttamente al video che trovate in fondo all’articolo.

Sono cresciuto coi fumetti della Marvel e per quanto possa guardare i film con un approccio da nostalgico pensando:”Eh, ma i fumetti erano meglio”, sono comunque un nerd che ha visto realizzarsi i suoi sogni e vedere in video quello che da ragazzino potevi solo leggere è davvero bello. Sono quindi felice di poter continuare a fare questo lavoro (doppiare personaggi dei fumetti) e sono doppiamente contento di doppiare nuovamente Jared Leto, a cui ho già dato la mia voce in un sacco di cose totalmente diverse tra loro e che ritengo un attore straordinario. Inoltre, Morbius il vampiro vivente è uno di quei personaggi che da ragazzino amavo particolarmente perchè era uno di quelli più marginali, strani e fuori dagli schemi, per quei tempi. E’ stato bello tornare, in questo modo, nell’universo Marvel.

All’epoca, nonostante io conoscessi il personaggio e sapessi che Soldato d’Inverno non sarebbe morto definitivamente, ancora non si avevano chiare le dinamiche di quel tipo di film, ovvero quanto successo avrebbero avuto e quanto avrebbero portato avanti nel tempo le storie prese dai fumetti. Però lo ammetto, quando lo vidi pensai subito:”Ok, potrei non aver finito qui!”. E devo dire che Captain America – Winter Soldier (il film dove a conti fatti ritorna Bucky), secondo me, è uno dei film di Capitan America più belli che sia mai stato fatto e ritrovarsi a doppiare un film che adori è davvero bello. Sebastian Stan, poi, l’ho doppiato molte volte, anche in una delle ultime serie uscite su Disney+ Pam & Tommy, ed è un attore che mi piace tantissimo.

Una delle cose belle del doppiaggio, secondo me, rispetto ad altre forme espressive del mestiere dell’attore, è il fatto che sia limitato. Quando sei in teatro o davanti alla macchina da presa, hai uno spazio per creare il personaggio delimitato soltanto da come è scritto il testo e dalla visione del regista e insieme si lavora su di esso con il tuo corpo, i tuoi movimenti, la tua predisposizione a fare determinate cose piuttosto che altre, il lavoro sulle motivazioni, sul percorso precedente dell’attore e via discorrendo, tirando fuori la tua versione di quel determinato personaggio. Quando fai doppiaggio, invece, buona parte di questo lavoro è già stato fatto dall’attore a cui dai la voce, quindi sei quasi “costretto” all’interno di una sorta di gabbia che è molto più contenuta e stringente; per certi versi, però, questa limitazione è uno stimolo pazzesco, perchè sei costretto a guardare fino in fondo e a capire l’attore che hai davanti, partendo da quello che vedi e ricreando emozioni che magari normalmente tu non proveresti in quella maniera.

Tutto questo preambolo per dire che io, quando doppio, cerco sempre di partire da quello che vedo o che riesco a capire di quello che ha fatto l’attore che vado a doppiare. Ryan e Spencer, così come Benjamin e Matthew, sono due personaggi e due attori molto diversi, ma che ti danno entrambi una strada abbastanza chiara da seguire a cui devi appoggiarti per fare un buon lavoro. E una volta che hai capito la direzione che prende il personaggio è compito tuo cercare, in base alle tue esperienze da attore, di seguirla rispettando quanto è stato fatto in originale.

E questo è un discorso generale che va fatto quando si doppia.