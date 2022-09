Dopo aver tradito Edge e aver assunto il comando della stable Judgment Day alcuni mesi fa, Finn Bálor sembrerebbe aver trovato nuova linfa vitale in WWE e, nello specifico, in quel di Monday Night Raw. Abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui a Cardiff, in vista di Clash at the Castle, grande Premium Live Event britannico dove Finn farà coppia con Damian Priest per affrontare Edge e Rey Mysterio. Ecco cosa ci ha raccontato.

A Clash at the Castle affronterai sul ring due leggende di questo business, Edge e Rey Mysterio. Come ti senti e cosa ne pensi del ritorno della WWE in UK?

Anche loro dovranno affrontare una leggenda sul ring (ride). Si tratta di un weekend davvero emozionante per molteplici motivi: sono passati più di 30 dall’ultima volta che la WWE ha tenuto un grande evento in uno stadio britannico e ci sarà anche la mia famiglia al completo ad assistere allo show. L’atmosfera sarà elettrizzante, ne sono certo. Per me è un grande onore poter lavorare con Edge e Rey Mysterio, due vere leggende di questo business, come hai giustamente detto. Rey in particolare è un atleta formidabile: ha dimostrato di saper stare al passo coi tempi e di non aver mai perso lo smalto di una volta nonostante lotti ormai da oltre 20 anni e passa. Con lui c’è grande alchimia, lo si è visto sul ring. In più sono contento della direzione presa dal mio personaggio e penso che con il Judgment Day e questo turn heel abbia finalmente trovato la mia nuova strada in WWE.

Ti interesserebbe un match uno contro uno con Edge? Magari “Demon Balor” contro Edge in versione Brood?

Potrebbe senza dubbio essere interessante, ma ci sono tante altre cose che ho in mente di fare in WWE prima di riportare in scena l’alter ego del Demon. E penso che con il Judgment Day sia solo l’inizio, quindi restate sintonizzati. Ma di certo l’idea che hai proposto è molto stuzzicante oltre che geniale da un punto di vista di marketinf.

Vorrei chiedere anche a te un parere onesto sull’annuncio di NXT Europe

Mi dispiace per la chiusura di NXT UK perchè conoscevo molti dei talenti che ci lavoravano e sono sicuro che non sia stata una decisione facile da prendere. M guardiamo il lato positivo: NXT Europe potrà allargare maggiormente il bacino di utenza al di fuori del Regno Unito e permettere a nuovi talenti di poter brillare in WWE. L’Europa è ricca di aspiranti wrestler, basta saperli cercare nel posto giusto. Seguirò il tutto con molta attenzione e mi piacerebbe contribuire in qualche modo, anche attivamente, alla crescita del brand.

Dove vedere WWE Clash at the Castle

Il grande ritorno della WWE in uno stadio nel Regno Unito dopo oltre 30 anni sarà visibile in diretta sul WWE Network alle 19 ora italiana. Nel main event della serata Drew McIntyre affronterà Roman Reigns: riuscirà lo scozzese a detronizzare il “Tribal Chief” e diventare il nuovo Undisputed Universal Champion?