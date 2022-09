Abbiamo intervistato Maurizio Merluzzo in occasione di Colossal, show della SIW (Superior Italian Wrestling) andato in scena sabato 10 settembre alla Villa del Colle di Collesalvetti. Il noto YouTuber e doppiatore ha riportato sul ring il personaggio di Capitan Fintus, raccontandoci della sua storica passione verso il mondo del Wrestling.

Intervista a Maurizio Merluzzo aka Capitan Fintus

Capitan Fintus in azione - Credits: silvia_sport_photographer

Ci troviamo a SIW Colossal, evento che promette scintille. Come ti sei preparato per il tuo secondo match e perchè hai deciso di tornare sul ring?

Mi sono preparato come ho sempre fatto fino ad ora, allenandomi sul ring grazie alla SIW. Sono tornato per risolvere una questione personale ed era giusto che tornassi. La mia vittoria a Giorno del Giudizio (lo scorso anno) era stata macchiata da una distrazione e non potevo lasciarla passare liscia soprattutto perchè sono state dette parole non molto positive nei miei confronti. E preferisco sempre rispondere alle parole con i fatti.

Chi affronterai questa sera?

Affronterò Vertigo, uno stuzzicadenti che devo raddrizzare. Ha spalato fango nei miei confronti e quindi si merita una bella lezione.

Raccontaci della tua passione verso il mondo del Wrestling

Ero fan del Wrestling sin da ragazzino, il mio preferito era Ultimate Warrior. Avevo tutti i giocattoli e lo cito anche sul ring. All’inizio non mi era presa questa vocazione di salire sul ring perchè mi sono dedicato al doppiaggio e mille altri impegni. Ho iniziato però a collaborare anche con la WWE quando venivano in Italia per i live event, capendo che volevo esserci anche io sul ring. L’occasione è poi arrivata con la serie Vita da Wrestler che abbiamo girato assieme a Paolo Cellamare, e che ha ha riscosso un grande successo su YouTube, e ovviamente grazie ai ragazzi della SIW. Un vero e proprio documentario che ha cercato di scandagliare dall’interno il mondo del Wrestling, facendo conoscere tutto il duro lavoro che avviene nel dietro le quinte. In questo modo anche una persona nata a Formia, per fare un esempio, e che vuole fare Wrestling, sa che in Italia si sono delle ottime scuole per formarsi.

Cosa ne pensi delle personalità esterne che si approcciano al mondo del Wrestling? Un esempio eclatante negli ultimi mesi è stato quello di Logan Paul

Molte volte mi pongono questa domanda quando avvengono casi di talent esterni che vengono chiamati per doppiare un film o una serie TV. Come rispondo sempre, se queste persone hanno delle capacità attoriali, studiano e si preparano, allora perchè non prenderle? Un esempio eclatante è quello di Magalli con Filottete in Hercules, lavoro eccezionale. E per quanto mi riguarda, penso di aver dimostrato ampiamente di saperci stare sul ring.

Tra l’altro vi eravate anche scambiati dei messaggi su Instagram, gli avevi fatto i complimenti per il debutto in WWE

Qualche anno fa avevo doppiato Logan Paul in un film per Netflix e ci siamo scritti su Instagram, facendoci i complimenti a vicenda.

Ultima domanda: obiettivi futuri di Capitan Fintus nel mondo del Wrestling?

Avevo detto che avrei fatto un solo match e poi sono diventati due. Se dico che ne faccio un terzo forse me la gufo. Vedremo cosa riserverà il futuro (ride).

Il ritorno di Maurizio Merluzzo sul ring

L’intervista è stata condotta nel pomeriggio, prima del suo match a Colossal. Capitan Fintus è riuscito a sconfiggere Vertigo in maniera pulita, senza distrazioni e aiuti esterni, con una Powerbomb. Potete riguardare l’evento in maniera gratuita su YouTube.