Intervista a Andrea Nuzzo, autore di “Bill esce dal web”

Abbiamo incontrato di recente nella nostra recensione lo stickman più famoso del web, ma lo conosciamo da anni proprio grazie alla sua presenza sempre più amplificata sui social media. Lo conosciamo tutti, o quasi, e si chiama Bill, ma a chi appartiene la mano che lo ha creato e la mente che lo ha concepito? Per conoscere di più sulle origini, e non solo, di Bill abbiamo intervistato Andrea Nuzzo, giovane imprenditore, nonché “genitore” dell’omino stilizzato protagonista di un numero sempre più elevato di vignette e meme sui social network. Dopo aver sfogliato le pagine del suo romanzo Bill esce dal web. Sii come Bill, scopriamo insieme i retroscena non solo del personaggio in questione, ma anche del suo creatore.

Come è nata l’idea di Bill e come si è evoluta nel tempo?

L’idea è nata il 22 dicembre 2015 durante una notte in cui, annoiato e senza sonno, mi sono messo su Paint per trasformare la mia incapacità di disegnare in qualcosa da comunicare, in maniera estremamente semplice. Certo, non c’è stato il lampo di genio in una notte, ma è stato il frutto delle esperienze fatte con altre pagine Facebook che avevo già aperto e mi sono reso conto dell’esigenza di un contenuto che facesse ridere, perché alla fine le persone visitano i social network nel loro tempo libero per svagarsi, ma anche trasmettesse un valore e fosse utile. Infatti il primo meme, che vedeva protagonista Bill seduto di fronte al computer, era proprio per denunciare il fenomeno delle fake news, all’epoca molto discusso e dibattuto e che comunque ancora oggi non si è risolto. Di fronte all’ennesima fake news mi ero chiesto: “Ma nessuno capisce veramente che basta leggere la fonte per realizzare che non sia attendibile e che non si debba cliccare compulsivamente il tasto ‘Condividi’?”

La cosa interessante è che l’idea era solo quella di affrontare discorsi relativi al web e ai social, ma poi, visto il riscontro delle persone, che hanno cominciato a suggerire fin dal primo post, ho cominciato a creare anche altri personaggi, semplicemente aggiungendo un piccolo dettaglio che li distinguesse dall’omino originale. In questo modo, potevo creare anche diverse situazioni, e il primo step è stato quello di differenziare le situazioni, per poi portare i meme su Instagram. Qui, rivolgendosi a un pubblico differente e più giovane rispetto a quello di Facebook, cambiavano anche gli argomenti, per avvicinarsi di più a questo target. Un altro passaggio interessante è stato quello dei meme suggeritidal pubblico stesso, con proposte che venivano fatte dagli utenti, e che io realizzavo citando l’autore. Nel corso degli anni poi l’attività è continuata commentando i vari temi di attualità, ma gli ultimi due salti importanti sono stati nel 2020: il romanzo è stato finalmente realizzato dopo un paio di anni che lo avevo in mente, il principale passo in avanti, e poi ho lavorato al magazine di Sii come Bill, sul web ma non sui social, per parlare di argomenti più approfonditi e per creare un team di persone intorno a Bill.