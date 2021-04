Pochi minuti fa Edizioni Star Comics ha annunciato alcune novità che saranno disponibili in libreria e fumetteria nella parte finale del 2021 fra cui spicca senz’altro la Inuyasha Perfect Edition!

Vediamo gli annunci nel dettaglio!

Inuyasha Perfect Edition e i nuovi annunci Edizioni Star Comics

Inuyasha Perfect Edition

di Rumiko Takahashi

Serie di 30 volumi, conclusa

Uscita: da novembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un tempio shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone, che la risucchia all’interno di un pozzo nei pressi del santuario, catapultandola indietro nel tempo di diversi secoli, fino nell’epoca Sengoku. Nel tentativo di sfuggire alla creatura, la fanciulla cerca rifugio in un bosco, e lì si imbatte in un affascinante mezzo-demone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Risvegliato da Kagome per difenderla dal mostro che la sta minacciando, Inuyasha riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera dei Quattro Spiriti… Inizia per il duo un emozionante viaggio tra passato e presente per cercare di proteggere la sfera dalle grinfie di spietati demoni e crudeli nemici. A grandissima richiesta, ritorna finalmente uno dei più immortali capolavori della maestra Rumiko Takahashi, in un’imperdibile Perfect Edition che farà la gioia dei suoi tanti appassionati.

Keep Your Hands Off Eizouken!

di Sumito Owara

Serie di 5 volumi, in corso

Uscita: da settembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Midori, Sayaka e Tsubame sono 3 liceali completamente diverse fra loro: Midori è un maschiaccio scapestrato che sogna mondi immaginari e li appunta con disegni meticolosi; Tsubame è una modella altolocata con la passione per le animazioni; Sayaka è un’inquietante, cinica e venale amica di Midori che vede nel fortuito incontro Tsubame un’irripetibile opportunità di business. Sfidando tutto e tutti, l’improbabile trio darà vita all’Eizouken, un club studentesco con l’obiettivo segreto di realizzare – fra maestosi e improbabili sogni a occhi aperti e furbeschi sotterfugi – un anime. Il favoloso mondo dell’entertainment non è mai stato così appassionante e imprevedibile! Nominato nel 2018 ai Taisho Awards e nella selezione di «Kono manga ga sugoi!», il graffiante e acclamato manga di Sumito Oowara ha anche ispirato una pluripremiata serie anime, un film cinematografico live-action e un tv drama.

Rosen Blood

di Kachiru Ishizue

Serie di 3 volumi, in corso

Uscita: da dicembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Rimasta sola al mondo, Stella si mette in viaggio alla ricerca di un lavoro, ma finisce coinvolta in un incidente. Per sua fortuna, un uomo affascinante e misterioso interviene e la trae in salvo, per poi portarla con sé alla sua magione, una seducente villa circondata da rose velenose. Levi – questo il suo nome – vive lì con altri tre uomini dalla straordinaria bellezza, e Stella, che non ha più un posto dove andare, si offre di lavorare per loro come cameriera per saldare il suo debito. La ragazza ancora ignora quanto possa essere rischioso mettersi al servizio di quattro… vampiri! Passione, intrigo e atmosfere gotiche e decadenti in una mini serie scritta e straordinariamente illustrata dalla talentuosissima maestra Kachiru Ishizue.

One Room Angel

di Harada

Volume unico

Uscita: novembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Koki ha trent’anni, è single, non ha né amici, né hobby. Vive in un appartamento lurido, ha un lavoro misero e conduce una vita senza sogni e senza troppe pretese. Una sera viene accoltellato da un delinquente e proprio quando sta per morire… un angelo appare davanti ai suoi occhi! La maestra Boys’ Love, Harada, torna in Italia attraverso un’opera molto diversa rispetto alle sue serie precedenti. Una storia matura e commovente, che rappresenta un vero e proprio elogio alla vita. Vincitore anche del primo premio ai Chil Chil BL Awards 2020.

Ricordiamo che in settimana erano stati già annunciati fra gli l’official fan book di Demon Slayer e Dragon Quest – The Adventure of Dai Special Edition (Dai – La Grande Avventura). Per tutti i dettagli sui precedenti annunci leggete il nostro articolo dedicato.

In attesa di queste nuove uscite, recuperate il primo volume del fenomenale Demon Slayer su Amazon!