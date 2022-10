È in arrivo su Prime Video una nuova serie fantascientifica drammatica, basata sul romanzo di successo di William Gibson: Inverso – The Peripheral debutterà questo mese sul canale streaming di Amazon, che ha pubblicato il trailer ufficiale.

Inverso – The Peripheral, la nuova serie sci-fi drama di Prime Video: ecco il trailer

La nuova serie di Amazon Prime Video, Inverso – The Peripheral, segue le vicende di Flynne Fisher (Chloe Grace Moretz) e suo fratello Burton (Jack Reynor), veterano dei Marines: i due vivono in un piccolo paese nelle Blue Ridge Mountain, nel 2032. La loro madre sta per morire e con l’aumentare delle spese mediche, Flynne e Burton cercano di guadagnare qualche soldo in più, partecipando a delle simulazioni, chiamate “Sims”. Quando Flynne si ritrova a giocare con un nuovo Sim che ha il compito di rubare preziose informazioni segrete ad una azienda nota con il nome di Research Institute, la ragazza inizia a capire che il Sim è più reale di quanto avesse potuto immaginare. La Londra che esplora esiste nel futuro e l’anno è il 2099. Ciò che Flynne scopre al Reaserch Institute mette lei e la sua famiglia in grave pericolo. Flynne incontrerà nel suo cammino nella Londra del futuro Wilf (Gary Carr), un uomo che potrebbe essere la chiave per svelare il mistero. Ma prima, nel presente, Flynne e Burton devono sfuggire alle forze che hanno intenzione di ucciderli, forze mandate dal futuro per recuperare i segreti vitali rubati da Flynne.

Tra gli executive producer della serie ci sono i creatori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy, mentre tra il cast troveremo Chloë Grace Moretz (The Miseducation of Cameron Post), Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami…), Louis Herthum (Westworld), T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Charlotte Riley (Peaky Blinders) e Julian Moore-Cook (Peaky Blinders).

Il primo episodio debutterà il 21 ottobre, con gli episodi successivi disponibili ogni venerdì fino al 9 dicembre 2022. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo.