Investor Day Disney, cosa dobbiamo aspettarci?

Disney annuncerà presto, furante l’Investor Day del 10 Dicembre 2020, i suoi prossimi progetti, inclusi i nuovi film Lucasfilm e Pixar.

L’evento di quattro ore si concentrerà sul servizio di streaming diretto al consumatore Disney+, già al centro della presentazione dello scorso anno, svoltasi circa 8 mesi prima del debutto della piattaforma, il 12 Novembre 2019. È stato proprio durante l’Investor Day 2019 che la Marvel Studios ha annunciato ufficialmente i propri titoli originali dedicati a Disney +, tra cui Wandavision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki. Durante il Disney Investor Day 2020, la società annuncerà nuovi progetti da Marvel, Lucasfilm, e Pixar che comprenderanno sia serie TV che produzioni cinematografiche. Stando alle indiscrezioni pubblicate dalla rivista Deadline che è qui che Disney confermerà molte delle sue rivisitazioni live-action, tra cui Cruella con Emma Stone e Pinocchio, con la partecipazione di Tom Hanks, che saranno in anteprima esclusivamente su Disney+. Indiscrezioni affermano che, durante l’incontro di Giovedì, Disney darà anche notizie sul film Marvel Black Widow, che avrebbe dovuto dare il via alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel con il suo debutto al cinema a Maggio.

Il blockbuster guidato da Scarlett Johansson, che si svolge tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, è stato rinviato fino al Maggio 2021, per colpa delle chiusure forzate dei cinema causate dal COVID-19, lasciando i Marvel Studios senza una distribuzione cinematografica per la prima volta dal 2009. Non è ancora chiaro se Dinsey abbia intenzione di distribuire Black Widow tramite Disney +, ma è probabile che l’Investor Day 2020 farà chiarezza anche su questo. I film che hanno debuttato direttamente in streaming sul Disney + includono Artemis Fowl, Hamilton, The One and Only Ivan, e il live-action di Mulan, che è stato il primo, e finora il solo, film ad essere pubblicato tramite Premiere Access al costo aggiuntivo di $ 29,99. In Ottobre, dopo che la Walt Disney Company ha annunciato una ristrutturazione della propria programmazione in modo da rendere lo streaming il suo “focus primario”, il CEO Bob Chapek ha annunciato che la società avrebbe rivelato di più sui suoi piani per le future uscite cinematografiche durante l’evento del 10 Dicembre.

Penso che sentirete molto di più il 10 Dicembre quando avremo la nostra prossima conferenza degli investitori. Abbiamo intenzione di condividere molti più dettagli in termini di come questa strategia e come questa riorganizzazione poi si tradurrà in azioni di business.

L’Investor Day 2020 si terrà Giovedì 10 Dicembre in diretta streaming.