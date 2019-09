Iori Yagrami da KOF 98 UM – Storm Collectibles

The King of Fighters 98 UM, la nuovissima action figure dedicata al personaggio di Iori Yagrami tratta dal videogame e realizzata da Storm Collectibles.

E’ di questi giorni l’annuncio da parte di Storm Collectibles della seconda e nuova uscita direttamente dal videogioco di The King Of Fighters 98 Ultimate Mach di Iori Yagrami, pronta per essere lanciata sul mercato di tutto il mondo tra pochi mesi.

I preordini di questa figure sono già stati aperti e l’uscita sul mercato è ormai vicinissima. Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredata di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Iori anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella confezione oltre alla figure troveremo numerosi extra tra cui: 4 visi intercambiabili, 5 paia di mani, 3 effeti per simulare i vari colpi del personaggio nelle pose action.

The King of Fighters solitamente abbreviato KoF, è una serie di videogiochi picchiaduro a incontri ideata dalla SNK. La serie è ambientata nei giorni nostri, in base alla collocazione temporale specificata nel titolo (esempio The King of Fighters ’97 è ambientato nel 1997), ed ogni anno si svolge un torneo d’arti marziali in cui gruppi di 3vs3 o 4vs4 combattenti si sfidano, sino a che il migliore rimane in piedi.

Tra i tanti personaggi presenti in questo videogame è presente Iori Yagrami:

Iori Yagami è un anti-eroe\antagonista maggiore nella saga videoludica The King of Fighters, ideata dalla SNK. La sua prima comparsa è in The King of Fighters ’95 come rivale diretto di Kyo Kusanagi e del suo “Hero Team”. Unico erede del clan Yasakani, è l’unico epigono, assieme ai Kusanagi e agli Yata, degli antichi ed audaci imprigionatori di Orochi, un demone dispensatore di morte e ricorrente nella mitologia giapponese. Le famiglie Kusanagi e Yasakani (Chiamata in seguito Yagami) erano alleate insieme al clan Yata. Un giorno un discendente di Orochi uccise la moglie del leader dei Yasakani dando la colpa ai Kusanagi, liberando nuovamente Orochi, e stringono un patto insieme al demone. Così i Yasakani rinominati Yagami vennero maledetti e le loro fiamme divennero viola; da allora i Yagami cercano di vendicarsi dei Kusanagi. Bramoso di restaurare il suo clan, Iori tenta in ogni modo di avvicinare Kyo Kusanagi per assassinarlo. Una sua tattica è quella di aiutarlo nell’ombra per poi eliminarlo senza impicci esterni.

L’uscita nei negozi della action figure di Iori Yagrami è prevista per il quarto trimestre del 2019 al prezzo di 85.00 dollari.