Iron Heart potrebbe arrivare nell’MCU?

Ormai, gli appassionati dell’Universo Cinematografico Marvel e della saga degli Avengers, sapranno bene che nel capitolo conclusivo di Avengers: Endgame assistiamo alla “uscita di scena” di Iron Man. A tal proposito alcuni fan hanno ipotizzato l’arrivo nell’MCU di Riri Williams, personaggio dei fumetti affine a Stark, e sembrerebbe che anche l’attore Robert Downey Jr. sia favorevole a dare spazio all’eroina dal “Cuore d’Acciaio”.

Nelle ore scorse Robert Downey Jr. ha partecipato al Gene Siskel Film Center ed è stato presentato sul palco proprio da Eve L. Ewing. A confermare il volere dall’attore Downey Jr., in merito all’Universo Marvel e all’arrivo di Iron Heart, è stata proprio la scrittrice del fumetto dedicato al personaggio di Riri Williams. Infatti alla fine dell’evento la Ewing avrebbe condiviso un post su Twitter scrivendo quanto segue:

The real story here is that @RobertDowneyJr said publicly in a room full of people that #Ironheart should be in the MCU. I went straight back to the press area afterward and was like YOU ALL HEARD IT, WRITE THAT DOWN https://t.co/WoursjnRdW

— wikipedia brown, consistent hand-washer (@eveewing) June 16, 2019