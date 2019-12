Iron Man 3: Marvel lo ha inserito tra i film di Natale

Nel corso di una discussione su Twitter con un fan, Marvel ha stabilito ufficialmente che Iron Man 3 è un film natalizio. Dopo averlo comunicato tramite un messaggio di risposta all’utente voltxge che aveva pubblicato uno screen della schermata dei film natalizi presenti su Disney+, lo studio cinematografico ha pubblicato anche un articolo su Marvel.com per chiarire meglio la questione.

In effetti non è la prima volta che si pensa di inserire un film non prettamente natalizio tra quelli di Natale. Da parecchio tempo, infatti, si discute di inserire in questa lista anche pellicole come Batman – Il ritorno o Trappola di cristallo. Marvel, di fatto, è la prima a prendere una decisione definitiva ponendo Iron Man 3 tra i numerosi film di Natale.

Iron Man 3, diretto dal regista Shane Black, è stato sotto l’occhio del ciclone mediatico per vari motivi inerenti prettamente alla produzione della pellicola. Nel 2016 lo stesso regista aveva affrontato proprio la questione legata alla tematica natalizia di film che in realtà non sono nati con questo scopo. All’epoca, girandoci un po’ attorno, aveva spiegato:

“Il Natale rappresenta una piccola incertezza nella cadenza monotona dei giorni, uno spiraglio in cui abbiamo la possibilità di fermarci e guardare le nostre vite in retrospettiva. Inoltre il Natale fa da contrappeso rispetto allo sfondo generale della vita. La prima volta che l’ho notato è stato con I tre giorni del condor, il film di Sydney Pollack in cui il Natale sullo sfondo aggiunge questa strana atmosfera che contrasta l’ambientazione spionistica. Credo che il Natale crei bellezza, specialmente applicato a location come Los Angeles dove non è così ovvio. Una notte, una viglia di Natale, sono passato davanti ad un furgone messicano che vendeva tacos e ho visto questo addobbo, con una serie di figurine di plastica e una lucina, della Vergine Maria. Ho pensato, ecco un piccolo pezzo di magia. Intorno a tutta la città ci sono dei piccoli addobbi che sono più belli dell’albero di Natale alto 10 metri della Casa Bianca.”

Ecco quindi che adesso andando su Marvel.com è possibile leggere questa descrizione inerente ad Iron Man 3:

“Siamo dell’idea che Iron Man 3 sia un film di Natale perché l’essenza della storia ruota attorno a Tony che attraversa una serie di difficoltà e riesce a capire cosa ha commesso di sbagliato. Questo è lo spirito del Natale.”