Iron Man: in vendita una costosissima statua a grandezza naturale

È stata messa in vendita una statua a grandezza naturale di Iron Man a un prezzo di quasi 8000 dollari, nel nuovo Avengers Campus della California.

In vendita la statua gigante di Iron Man

Nel 2019 Disney Parks aveva annunciato ufficialmente che nei due parchi divertimenti Disneyland Paris e Disney California Adventure sarebbe stata creata una nuova area, chiamata Avengers Campus, a tema Marvel, dedicata alla prossima generazione di supereroi.

Ora l’Avengers Campus del Disney California Adventure ad Anaheim è stato aperto il 4 giugno, e tra le attrazione principali ci sono il WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, nella quale dovremo aiutare Spider-Man a fermare una schiera di Spider-Robot impazziti che ha invaso il campus, la Pym Test Kitchen e i Pym Testing Lab, dove si potranno creare e gustare diverse e fantasiose portate (oltre a far ingrandire i Prezels): dalla pasta con le polpette fatte interamente di “impossible meat” (una carne 100% vegetale, con un bassissimo impatto ambientale e dal sapore della reale carne), ai “Pym-ini“, dei particolari panini molto lunghi e serviti al taglio e tanto altro ancora.

Ma quello che più di tutto ha attirato l’attenzione dei visitatori è stata la statua di Iron Man in scala 1:1 in vendita per quasi 8000 dollari.

Il prezzo esatto è di 7950 dollari quindi, se avete abbastanza soldi e naturalmente spazio sufficiente nel bagagliaio potete portarvi a casa la statua per fare bella figura con i vostri amici.

La statua è stata creata da Sideshow Collectibles ed è alta circa 208,28, modellata con l’abito Mark III visto nel primo film di Iron Man. È anche disponibile online allo stesso prezzo.

La spedizione di questo enorme oggetto da collezione non è uno scherzo. Il cartello offre tutte le informazioni necessarie per l’acquisto, a cominciare dal suggerimento immediato di non prendere la cosa da soli e di chiedere invece l’assistenza di un rappresentante!

Il cartello riporta:

“Statua da collezione Iron Man Mark III a grandezza naturale. Si prega di consultare un membro del cast per l’assistenza. Non si applicano sconti. Questo articolo non può essere cambiato o restituito. Si applicano tariffe di spedizione speciali e questo articolo è escluso da qualsiasi promozione di spedizione. La spedizione non è disponibile a livello internazionale o in Alaska, Hawaii, caselle postali o indirizzi APO/FPO. Si prega di consentire 120 giorni per la consegna.”

Ora la domanda è: qualcuno la comprerà la statua?

