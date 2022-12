Da Bandai e Tamashii Nations è arrivato finalmente in tutti i negozi (e store online) la nuova action figure di Iron Spider direttamente da Spider-Man No Way Home. Se magari vi sembra una ristampa di quello già uscito in precedenza, dobbiamo darvi ragione solo in parte perché come in altri casi il produttore ha leggermente rivisto gli extra al suo interno.

Video recensione di Iron Spider Final Battle:

La figure fa parte della linea S.H. Figuarts che da più di dieci anni raccoglie i migliori personaggi tratti dall’universo Marvel e li trasforma in pezzi da collezione ricchi di dettagli e accessori per poter ricreare gli scontri più famosi di questa saga dell’Infinito.

Iron Spider – Il personaggio

Quesa speciale tuta chiamata Iron Spider, la vediamo comparire per la prima volta nella scena finale di Spider-Man: Homecoming, realizzata appositamente da Tony Stark per dare il benvenuto a Spider-Man come nuovo membro degli Avengers. Durante la prima parte di Avengers: Infinity War, Peter Parker corre in aiuto di Iron Man durante la battaglia contro l’esercito di Thanos, ed è proprio in questo frangente che il buon Tony dona al suo pupillo il nuovo costume in nano tech chiamato Iron Spider. La caratteristica principale di questo costume iper tecnologico sta anche nelle zampe di ragno meccaniche che compaiono sul retro della schiena di Spider-Man reagendo ai suoi comandi. Oltre ad apparire per gran parte del tempo in Avengers: Infinity War questo costume comparirà anche nella parte finale di Avengers: Endgame, nella prima parte di Spider-Man: Far From Home e in Spider-Man No Way Home, risultando di fatto, uno dei costumi del tessiragnatele con più presenze in vari film Marvel.

Iron Spider – S.H. Figuarts

Il Packaging

Iron Spider S.H. Figuarts si presenta con una confezione ridotta al minimo ma nonostante questo ricca di svariati accessori. Partendo dal box notiamo che la grafica richiama proprio il costume di Spider-Man, con il primo piano di Iron Spider in basso a sinistra, i loghi delle aziende e l’ologramma di qualità Tamashii Nations in basso a sinsitra e il nuovo logo Bandai Namco in alto a sinistra. Sempre sulla parte frontale, possiamo già vedere una parte contenuta nel blister, grazie alla vetrinetta trasparente che riporta anche il nome originale del personaggio Iron Spider e il sottotitolo (Spider-Man: No Way Home). Il retro del packaging contiene le varie foto ufficiali mostrandoci alcune pose che potremmo far assumere alla nostra figure.

I Blister

Il primo blister si compone dei seguenti elementi:

La figure di Iron Spider

Diverse coppie di mani

Vari effetti ragnatela

Occhi intercambiabili

Un collo con una parte senza costume

Il secondo blister contiene solamente le braccia robotiche che escono dalla schiena.

La Figure

Il corpo utilizzato per la figure non è di nuova concezione, infatti si tratta di una ristampa di un modello già uscito in precedenza, precisamente due anni fa chiamato: Iron Spider: Final Battle. Gli snodi sono super funzionali garantendo la realizzazione di ogni posa che vi venga in mente ma per fare ciò avrete bisogno anche di un piedistallo stage act, che purtroppo non è stato dato in dotazione. La colorazione è il vero punto di forza di questa figure, infatti, rispecchia fedelmente la versione metallica vista nel film. Tutte le varie parti sostitutive solo molto facili agganciare, peccato solo per gli occhi, che risultano essere leggermente difficoltosi nel cambiarli, ma con un pò di attenzione non dovreste trovare problemi.

Conclusioni

Si tratta di una action figure ben realizzata con un corpo già collaudato e utilizzato in altre versioni di Spider-Man. Proprio la colorazione, sicuramente, è il vero punto di forza di questo Iron Spider, dato che riporta in vendita una figure andata sold-out da un paio d’anni e che si trova a prezzi davvero esorbitanti e non possiamo che consigliarne l’acquisto ai fan dell’amichevole ragno di quartiere. Il prossimo personaggio in arrivo sarà lo Spider-Man di Tobey Maguire e noi, da fan incalliti, non vediamo l’ora di metterlo nelle nostre vetrine.



Iron Spider S.H. Figuarts è già disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 94.90 €. Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.