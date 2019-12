Isola di Ilyon Edizioni: al via il Kickstarter di Kisarta

Isola di Ilyon Edizioni ha dato il via alla campagna di crowdfunding di Kisarta, ambientazione originale basata su Open Gaming License di Dungeons & Dragons 5e.

Kisarta sarà un’ambientazione horror fantasy, in cui i giocatori si ritroveranno in una oscura dimensione di oltretomba, con la possibilità di esplorare un nuovo terrificante mondo e carpirne i segreti più profondi. Kisarta sarà animato da una dose di azione, dove i giocatori dovranno trovare il modo di affrontare e sopravvivere a terribili mostri, ma anche una buona dose di intrigo e gioco politico, poiché questo nuovo mondo oltre la morte è retto da un delicato equilibrio di poteri all’interno di quello che viene chiamato “Grande Gioco”.

La struttura generale di Kisarta si integrerà perfettamente al sistema della 5e di D&D ma introdurrà anche nuove razze, classi e diverse regole e meccaniche, come i concetti di Follia e Dannazione, che conferiranno a questa ambientazione elementi di orrore psicologico profondo. Per avere una panoramica generale sulle meccaniche principali di Kisarta è possibile scaricare gratuitamente il quickstart del gioco da questo link.

La campagna Kickstarter di Kisarta servirà a finanziare un manuale di 200 pagine, in italiano e in inglese, nei formati digitale e cartonato con la possibilità di espandere il numero dei contenuti e delle pagine in base agli stretch goal sbloccati. Gli stretch goal infatti permetteranno di espandere ulteriormente il contenuto del manuale base del gioco con nuove razze, nuove classi, nuovi oggetti ed altri contenuti aggiuntivi.

I partecipanti alla campagna, a seconda del pledge selezionato, potranno aggiudicarsi oggetti esclusivi come t-shirt e poster, oltre alla possibilità di accedere a speciali offerte di tipo early bird che daranno diritto a quantità limitate di bundle speciali di Kisarta.

L’obiettivo di campagna di Kisarta è stato impostato sulla cifra di 5.000 euro, attualmente superato, i backers che decideranno di finanziare questo progetto contribuiranno nello sbloccare i vari contenuti aggiuntivi. Chi fosse interessato può avere tutte le informazioni sulla campagna sulla pagina ufficiale del progetto, sarà possibile partecipare al crowdfunding fino alle 18:00 del 21 dicembre 2019.