J.K. Simmons sarà ancora J.J. Jameson nei prossimi Spider-man

Recentemente intervista da PeopleTV, J.K. Simmons ha confermato che tornerà a vestire i panni del burbero direttore del Daily Bugle, J.J. Jameson. L’attore aveva già sorpreso i fan riprendendo il ruolo alla fine di Spider-man Far From Home e con questa intervista ha chiarificato il suo ruolo che a quanto pare non si fermerà a quello di semplice cammeo.

J.K. Simmons ha infatti confermato che ha firmato un contratto per “più apparizioni”. L’attore è rimasto generico sulla natura delle apparizioni confermando anche che non necessariamente il suo J.J. Jameson debba apparire in una futura pellicola di Spider-man ma potrebbe farlo in altri film della prossima fase del Marvel Cinematic Universe.

J.K. Simmons non ha ovviamente dato tempistiche il ritorno del personaggio né si è potuto sbilanciare sui prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe o sul futuro del franchise di Spider-man.

J.K. Simmons ha interpretato J.J. Jameson nella trilogia di Spider-man di Sam Raimi e recentemente è stato anche il Commissario Gordon in Justice League.