Matt Reeves ha recentemente rivelato alcune informazioni circa l’incontro con i CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, per discutere e confrontarsi sul futuro dell’universo di Batman di Reeves in relazione a quello del DCU.

L’incontro tra James Gunn, Matt Reeves e Peter Safran

Il regista Matt Reeves ha recentemente incontrato i co-CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, per discutere del futuro di The Batman e dell’intero Universo DC in relazione all’ultima interpretazione di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro e all’imminente spin-off intitolato sul Pinguino con protagonista Colin Farrell nel ruolo dell’iconico criminale.

DCU

Il motivo di questo incontro è chiaro a tutti, dopo che David Zaslav, presidente della Warner Bros. Discovery, ha apportato cambiamenti significativi ai DC Studios, tra cui la nomina di James Gunn e Peter Safran come co-CEO per rinnovare e rivitalizzare il franchise e seguire l’esempio dell’Universo Cinematografico Marvel.

Le parole di Matte Reeves

Più nello specifico, secondo quanto riportato, Matt Reeves ha recentemente parlato con Yahoo Entertainment per discutere dell’imminente 15° anniversario del film horror Cloverfield, e durante questa intervista è emerso anche l’argomento di The Batman che ha portato il regista a rivelare di aver discusso con James Gunn e Peter Safran. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Abbiamo parlato alcune volte. Dovrei incontrarmi con lui e Peter qualche volta questo mese. Hanno lavorato febbrilmente su quello che stanno facendo e io ho lavorato sodo con i miei partner su quello che stiamo facendo, su tutti i nostri spettacoli e cose del genere. Quindi faremo una seduta in cui parleremo di tutto quello che sta succedendo e di quali sono gli archi di queste due cose. Sono entusiasta di sapere cosa stanno facendo. Si tratta solo di conoscerci davvero. Sarà divertente.

Cosa possiamo aspettarci per il futuro?

La domanda che tutti i gli appassionati si stanno facendo in queste ultime settimane ricche di cambiamenti è: il nuovo DCU avrà una continuità narrativa e stilistica come avvenuto per il Marvel Cinematic Universe? La risposta è presto per essere data, sicuramente tutti questi incontri lasciano presagire che in pentola bolle qualcosa di grosso e che le intenzioni di apertura verso una serie di progetti comuni potrebbero esserci. Le strade da percorrere potrebbero però essere potenzialmente infinite, dato il numero di contenuti sviluppati dalla DC nel corso della sua intera storia.

Secondo quanto emerso, attualmente le produzioni di Matt Reeves e il DCU sono ancora due entità distinte, il regista James Gunn ha ad esempio negato le voci che vedrebbero Robert Pattinson diventare il nuovo Cavaliere Oscuro al posto di Ben Affleck. Tuttavia, dopo l’uscita di Henry Cavill dal DCU nei panni di Superman e l’annullamento di Wonder Woman 3, nulla è da dare per scontato.

Nell’attesa di scoprire nuove informazioni a riguardo, vi ricordiamo su Amazon è disponibile l’esclusiva Comic Edition di The Batman di Matt Reeves contenente al suo interno la versione Home Video 4k UHD del film, un poster da collezione e uno speciale volume edito da Panini Comics.