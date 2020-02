Jason Blum parla dei sequel di Halloween

Dopo aver recentemente annunciato l’arrivo di due sequel del famosissimo film horror di Halloween, il produttore della Blumhouse ha voluto tranquillizzare i molti fan puntualizzando un aspetto molto importante. Infatti, sembrerebbe che – durante una intervista – Jason Blum ha spiegato che i due nuovi capitoli del della saga che vedono come protagonista il “killer mascherato” Michael Myers, intitolati Halloween Kills e Halloween Ends, saranno due film separati.

A riguardo non sono mancati alcuni riferimenti alla trilogia de Il Signore degli Anelli. Dunque, con questa affermazione Blum ha voluto sottolineare il fatto che, sicuramente, ognuno dei due sequel di Halloween avrà un finale che non lascerà sulle spine i fan e quindi non sarà caratterizzato da alcuna interruzione brusca. La conferma di quanto detto, arriva proprio da Jason Blum. Dunque avrebbe svelato ai molti fan della saga che David Gordon Green, il regista, ha realizzato due pellicole cinematografiche ben distinte. Infatti, ecco le sue parole a riguardo:

“Mi sono preoccupato anch’io fino a quando non l’ho visto. E David Gordon Green si era preoccupato di questo aspetto fin dall’inizio. Ricordate Il Signore degli Anelli? Quella sensazione del non ottenere la storia completa? Ecco, in questo caso non è affatto così. Halloween Kills è un film completo. C’è un primo atto [Halloween del 2018, ndr], un secondo e un terzo atto. Ha un gran finale. Dalla fine del secondo film capirai dove sta andando a parare il terzo film, ma il finale del secondo atto sarà totalmente soddisfacente. Quindi non avremo a che fare col problema del Signore degli Anelli“.

In attesa di scoprire i sequel di Halloween – che debutteranno nel 2020 e nel 2021 -, cosa ne pensate di quanto dichiarato di recente da James Blum? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.