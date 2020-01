Jean-Luc Picard, I migliori oggetti e gadget a tema per i fan del Capitano

Su Amazon Prime Video è finalmente “atterrata” la prima stagione della nuova serie televisiva Star Trek: Picard (con uscita scandita settimanalmente) e ci siamo messi a cercare alcuni oggetti interessanti dedicati a uno dei Capitani della Flotta Stellare più amati di sempre, Jean-Luc Picard (Interpretato dall’attore Patrick Stewart), protagonista anche di Star Trek: The Next Generation e dei vari film legati alla saga.

Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. (Jean-Luc Picard)

Vestaglia del Capitano Jean Luc Picard

Magari non salirete mai a bordo dell’Enterprise ma con questa vestaglia vi sentirete sicuramente il capitano del salotto. La vestaglia rossa e nera è realizzata in poliestere al 100% con due tasche laterali con ricamo sulla tasca destra, una cintura in vita, delle borchie in prossimità del cappuccio e una spilla che potrete anche rimuovere e utilizzare su altri indumenti.

T-Shirt con il meme Facepalm

Negli ultimi anni i meme hanno spopolato tantissimo traendo spunto anche da soggetti e personaggi della cultura pop, uno di questi è il capitano Jean-Luc Picard che è stato utilizzato come meme per indicare lo stato di sconsolazione (chiamato anche facepalm) di quando ci si mette le mani sulla fronte. La T-Shirt proposta da Emp è realizzata al 90% in cotone con stampa professionale sulla parte frontale. Imperdibile!

Star Trek Generations: La saga completa in Bluray

Questo bellissimo cofanetto racchiude al suo interno la saga completa e rimasterizzata di Star Trek: The Next Generation e le sue sette stagioni spalmate in ben 41 Blu Ray per un totale di 8000 minuti di video. Prezzo super, qualità al top!

La tazza del Capitano Jean-Luc

Un prodotto molto simpatico che si presta benissimo anche come porta penne. La forma richiama la divisa del Capitano Jean-Luc mentre impugna il suo Phaser.

Busto da Collezione di Titan Merchandise

Questo bellissimo busto prodotto da Titan Merchandise ritrae il Capitano Jean-Luc Picard mentre impartisce un ordine al suo equipaggio. Questo prodotto per collezionisti è caratterizzato da un buon livello di dettaglio rappresentando a dovere l’attore Patrick Stewart. Altezza 20 cm realizzato in PVC.

Star Trek Communicator Bluetooth

Star Trek è sempre stata un passo avanti con i tempi immaginando oggetti che poi nella realtà sono diventati di uso comune. Questa volta prende vita il comunicatore-badge della flotta stellare che è in grado di collegarsi a cellulari o computer e replicarne l’audio attraverso il bluetooth. Non solo! al suo interno è presente un microfono quindi potete utilizzarlo anche per effettuare chiamate. E’ dotato di un potente magnete che potrete utilizzare per fissarlo sui vostri abiti o sul cruscotto della vostra auto.

