Jiren (Final Battle Version) S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Lo scorso mese usciva la prima versione di Jiren S.H.Figuarts uno dei tanti nuovi personaggi tratti da Dragon Ball Super e poco fa con una pagina dedicata sul sito ufficiale Tamashii Nations ha annunciato una nuova edizione chiamata “Final Battle Version” di questo personaggio molto amato da fan. Questa nuova versione si differenzia dalla precedente perché rappresenta Jiren durante lo scontro finale del torneo del potere dove si trova a fronteggiare ben tre avversari contemporaneamente: Son Goku, Freeza e C-17.

Jiren è un guerriero potentissimo che appartiene all’universo 11. Del suo universo è sicuramente il più forte, spinto da un desiderio di giustizia per vendicare i suoi cari entra a far parte dei Pride Troopers, una task force di guerrieri imbattibili con lo scopo di proteggere i più deboli. Jiren è un personaggio molto serio, un vero guerriero e gli enormi allenamenti a cui Jiren si è sottoposto durante la sua vita lo hanno portato a diventare fortissimo, così tanto da mettere in difficoltà Son Goku in più riprese. Sarà proprio Jiren a far risvegliare in Goku la tecnica degli Dei chiamata Ultra Istinto.

La figure di Jiren sarà dotata di un nuovo corpo, ancora più muscoloso e completamente articolato con mani e teste intercambiabili. Le teste contenute saranno ben tre, ognuna con una espressione differente adatta alle vostre esigenze. Come per la precedente versione ci sarà anche un effetto per simulare uno dei suoi potentissimi colpi energetici.

La nuova S.H.Figuarts di Jiren (Final Battle Version) sarà a breve in preordine anche presso il distributore ufficiale per l’Italia dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group), il prezzo è di 6050 Yen e l’uscita è fissata per il mese di Settembre 2020 (e i mesi successivi in Italia).