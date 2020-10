Joaquin Phoenix sarà Napoleone per Ridley Scott

Dopo Joker, Joaquin Phoenix ha trovato il suo prossimo ruolo. L’attore interpreterà infatti Napoleone Bonaparte in Kitbag di Ridley Scott, descritto come una via di mezzo fra il kolossal e il bio pic prodotto da 20th Century Fox. L’ascesa e la caduta di Napoleone infatti sarà filtrata anche attraverso il tumultuoso rapporto con la moglie e l’amante Giuseppina; la sceneggiatura sarà scritta da David Scarpa.

Joaquin Phoenix e Joker

Poche settimane fa il nome di Joaquin Phoenix era stato nuovamente associato a Joker. Erano infatti iniziate a circolare voci sempre più insistenti che volevano l’attore e il regista Todd Phillips in trattative per tornare non per uno ma per ben due sequel.

Le voci ovviamente non hanno ancora trovato riscontro ma, come facilmente intuibile, la situazione in casa Warner Bros. e DC è attualmente molto fluida e in divenire anche perché, come riportatovi nelle scorse settimane, anche al regista Matt Reeves sarebbe stata data via libera per sviluppare una trilogia cinematografica sul suo The Batman che prevederebbe, nel secondo capitolo, l’introduzione di un nuovo Joker.

Kitbag e gli altri progetti di Ridley Scott

L’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus ha bloccato molte produzioni televisive e cinematografiche ma sembra non aver fermato Ridley Scott che, iniziando i lavori su questo Kitbag, dà il via al terzo progetto nato durante questo anno decisamente particolare.

Il regista ha concluso recentemente in Irlanda i lavori su The Last Duel con Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver fra gli altri. Il film riscostruisce il duello avvenuto realmente nel 1386, sanzionato da Re Carlo VI (Ben Affleck), fra il cavaliere Jean de Carrouges (Matt Damon) e il suo scudiero Jacques LeGris (Adam Driver) accusato di aver stuprato la moglie di quest’ultimo.

Scott arriverà invece in Italia a marzo per le riprese di Gucci. Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani e verrà affiancata da un cast ricco di star fra cui Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto.