Nel 2019 Grogu (Baby Yoda) è apparso nel primo episodio di The Mandalorian, suscitando l’interesse dei fans di Star Wars e non solo: il regista del film Gremlins (1984), Joe Dante, non ha visto di buon occhio il design del personaggio, che – a detta sua – assomiglia molto a quello di Gizmo, il Gremlin protagonista della sua pellicola. Lo ha rivelato nel corso di un’intervista a Datebook e riportata da superherohype.com, sostenendo che Lucasfilm abbia palesemente rubato l’idea per le sembianze di Grogu ai suoi Mogwai, e in particolare a Gizmo.

Nonostante ciò, pare che Joe Dante non abbia intenzione di intentare una causa legale contro Lucasfilm; l’unica cosa che gli sta davvero a cuore è che venga riconosciuto ai Gremlins parte del merito del successo di The Mandalorian. Di seguito potete leggere le sue parole:

Penso che la longevità di Gremlins sia davvero la chiave per il personaggio di Gizmo, che è essenzialmente come un bambino. Il che mi porta, ovviamente, all’argomento di Baby Yoda, completamente rubato e copiato [da Lucasfilms]. Senza vergogna, direi.

Ricordiamo che Joe Dante non è la prima persona a notare le somiglianze tra Gizmo e Grogu. Quando The Mandalorian ha debuttato sul piccolo schermo tre anni fa, i social media sono stati inondati di battute sul medesimo personaggio e la somiglianza con Gizmo. Persino Amblin, lo studio che ha prodotto sia Gremlins che il suo sequel del 1990, The New Batch, non ha potuto fare a meno di parlarne. In ogni caso è bene ricordare che Grogu è stato creato dopo l’introduzione di Yoda nel mondo di Star Wars: il personaggio è apparso per la prima volta in Star Wars Episodio V: L’Impero colpisce ancora nel 1980 (su Amazon trovate la trilogia in versione 4k), quattro anni prima che il film del regista arrivasse nei cinema (1984).

Per quanto riguarda entrambi i franchise, HBO Max sta lavorando al prequel animato Gremlins: Secrets of the Mogwai, che racconterà di come Gizmo abbia incontrato Sam Wing per la prima volta nella Cina degli anni ’20 (Joe Dante è consulente della serie). Grogu, invece, tornerà su Disney+ con la terza stagione di The Mandalorian, il cui debutto è previsto per il febbraio del 2023.