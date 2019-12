John Boyega è un fan di anime e manga: ecco i suoi consigli!

John Boyega ha un ruolo chiave all’interno dell’ultima trilogia di Star Wars, ma nonostante questo egli cova dentro di sé tanti altri interessi, a partire dagli anime. Recentemente, ha rilasciato un’intervista con First We Feast, ed ha elencato i suoi migliori anime in assoluto.

Durante l’intervista, all’attore è stato chiesto quale fosse la migliore serie animata per tutti i neofiti di questo universo. Boyega, senza pensarci due volte, ha risposto così: “direi Attack on Titan, sicuramente Naruto e One-Punch Man. One-Punch Man è divertente“.

Naturalmente, John Boyega ha spiegato le motivazioni che sono alla base della sua risposta. “Penso che il motivo sia nel formato di questi show, che gli consente di durare per anni… prendi per esempio un anime come Naruto. Nella pratica, guardi crescere un personaggio giorno dopo giorno, e grazie agli episodi filler riusciamo a comprendere il mondo che circonda ciascun personaggio, da quello più importante a quello meno“.

Oltre a questo, John Boyega ha sottolineato quale fosse un altro elemento di spicco della narrazione degli anime. “Molte volte, soprattutto quando uno dei personaggi è in una situazione di crisi, hai la possibilità di entrare nel suo subconscio. Come nel mio caso in questo momento, sono qui [seduto mentre mangia delle ali di pollo ndR] e ‘mi sento bene, le ali di pollo sono buone, ma m***a, non so se la prossima mi farà esplodere il cervello’“.

Vi ricordiamo, infine, che John Boyega vestirà i panni di Finn nel prossimo Star Wars: l’Ascesa di Skywalker, che debutterà il prossimo 20 dicembre in tutte le sale cinematografiche italiane.