Quentin Tarantino commenta Zack Snyder’s Justice League

Quentin Tarantino ha iniziato un tour per promuovere il suo nuovo libro C’era una volta a Hollywood e di recente ha acquistato lo storico Vista Theatre di Los Angeles. Il regista ha toccato molti argomenti durante le sue varie interviste. Durante una recente chat con il podcast di CinemaBlend, Reel Blend, parlando di Zack Snyder’s Justice League Quentin Tarantino ha detto la sua.

A Quentin Tarantino è stato chiesto cosa pensa di Zack Snyder’s Justice League e il regista si è detto interessato a vederlo:

“Beh, non l’ho visto perché non ho HBO Max, ma è qualcosa che mi piacerebbe vedere. Non l’ho mai visto quando era al cinema, ma sarei curioso di vedere questo, la sua versione originale di quattro ore. In realtà pensavo che fosse davvero fantastico. E pensavo davvero che i fan fossero davvero fantastici, il fatto che continuassero a insistere, e tutto il resto“.