Dopo il grande successo ottenuto dai primi tre capitoli Keanu Reeves tornerà a vestire i panni del sicario più celebre del grande schermo in John Wick 4, in uscita nelle sale il 24 marzo. In una recente intervista ai microfoni di Total Film l’attore si è voluto esprimere sulla possibilità di vedere in futuro un possibile quinto capitolo della saga.

John Wick 5 si farà? Risponde Keanu Reeves

Bisogna vedere come reagirà il pubblico a quello che abbiamo realizzato. L’unico motivo per cui abbiamo avuto una possibilità di realizzare questi film è che le persone hanno apprezzato ciò che abbiamo fatto. Quindi penso che dovremo aspettare e vedere come reagiranno gli spettatori. Speriamo che apprezzeranno il film.

In John Wick 4, diretto ancora una volta da Chad Stehelski, John Wick e Bowery King (Laurence Fishburne) dovranno prepararsi alla grande guerra con l’organizzazione di assassini nota come The High Table dopo il cliffhanger del precedente capitolo. Il cast è ricco di nuovi ingressi: Donnie Yen, Bill Skarsgård, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Rina Sawayama. Come evidenziato dal trailer pubblicato nei mesi scorsi, il nuovo capitolo promette ancora più adrenalina, sparatorie e folli sequenze rispetto al passato.

Il successo del franchise ha portato alla realizzazione di uno spinoff con Ana de Armas, intitolato Ballerina, e a una serie prequel per Amazon Prime Video intitolata The Continental. Nello show gli spettatori seguiranno un giovane Winston (Colin Woodell) attraverso la sua ascesa nella malavita della New York degli anni ’70, dove combatterà i demoni del suo passato mentre tenta di prendere il controllo dell’iconico hotel, il Continental appunto, che funge da punto di incontro per i criminali più pericolosi del mondo.