Joker: il film della Warner Bros. torna al cinema il 6 febbraio

In attesa di scoprire i vincitori della tanto attesa 92° edizione degli Academy Awards, il film di Joker – che ha ottenuto ben 11 nomination – a partire dal 6 febbraio tornerà nelle sale cinematografiche. L’annuncio arriva dalla stessa Warner Bros. e, nonostante quella del 6 febbraio possa sembrare una data qualunque, in realtà non è così. Infatti il ritorno al cinema della pellicola diretta da Todd Phillips, che vede il grande Joaquin Phoenix interpretare il personaggio di Arthur Fleck/Joker, è la medesima in cui il film sarà finalmente disponibile in edizione DVD, Blu-Ray e 4K.

In ogni caso, si tratta di un’occasione da non perdere per tutti coloro i quali nel mese di ottobre 2019 non sono riusciti a vedere – per un motivo o per un altro – la pellicola che ha ottenuto più nomination in assoluto. Sicuramente, la storia di Arthur Flek, un clown che vive in una Gotham City abbandonata, dove caos e criminalità ne fanno da padrona, è pronta a riempire nuovamente le nostre sale cinematografiche. Il ritorno di Joker nei cinema italiani, è stato annunciato da Warner Bors. attraverso un breve video che troverete di seguito.

Sinossi ufficiale

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

Dunque siete pronti a vedere nuovamente, il 6 febbraio, uno dei più grandi capolavori cinematografici realizzati da Todd Phillips?