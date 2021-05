Jujutsu Kaisen 148: le sorti di Maki

Jujutsu Kaisen 148 prosegue il nuovo arco narrativo, ma i capitoli più recenti sono solo la proverbiale calma prima della tempesta.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 148.

Come sappiamo, Noritoshi Kamo ha ufficialmente dato il via al Culling Game, che avrà inizio tra pochi giorni. Yuji Itadori e gli altri stregoni jujutsu sopravvissuti all’incidente di Shibuya si stanno quindi preparando adeguatamente al torneo mortale alle porte.

Le conseguenze dell’incidente di Shibuya hanno visto la famiglia Zenin cercare di andare avanti dopo che Naobito Zenin ha perso la vita, evento in seguito al quale, sorprendente, è stato scelto Megumi Fushigoro come nuovo capo della famiglia. Così, Maki tenta di portare via tutte le armi dal caveau della sua famiglia, ma questo suo gesto spinge Obi, suo padre, a scontrarsi con lei.

Jujutsu Kaisen 148: il ruolo di Maki e della famiglia Zenin nel Culling Game

Jujutsu Kaisen 148 continua a esplorare il ruolo che avranno i cambiamenti nella famiglia Zenin nel duro scontro che si avvicina sempre più. Maki ha rivelato a Megumi che sarà lui il nuovo capofamiglia Zenin.

Quando Maki entra nel caveau della famiglia Zenin per prendere i loro strumenti maledetti, trova suo padre e il corpo insanguinato di Mai che giace a terra. Suo padre dice che ha già svuotato il caveau, e che questo fa parte di un complotto più ampio degli altri membri della famiglia Zenin, i quali vogliono prendere il controllo della famiglia a scapito di Megumi. L’idea di Ogi è giustiziare Megumi, Maki e Mai per poi dire che stavano complottando per liberare Gojo (il che andrebbe contro la legge del Jujutsu in seguito all’incidente di Shibuya), e uccidere le sue stesse figlie lo aiuterebbe a migliorare la propria posizione nella gerarchia Jujutsu.

Mentre abbatte Maki (che sta usando un potente strumento maledetto), definisce le sue figlie “inutili“, mentre cade al suolo. Non è ancora chiaro se Maki uscirà viva o meno da questo combattimento, ma ciò che è chiaro è che le faccende interne della Famiglia Zenin sono molto più complesse di quanto potessero sembrare inizialmente.

