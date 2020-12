Jujutsu Kaisen – data di debutto della seconda parte della Stagione 1

Jujutsu Kaisen, l’anime basato sul manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump, è pronto a tornare con la seconda parte della Stagione 1.

I canali social dell’anime infatti hanno confermato che l’Episodi 14 debutterà il prossimo 15 Gennaio 2021.

L’annuncio è stato accompagnato da una nuova key visual:

Vi ricordiamo che poche settimane fa Crunchyroll Italia ha reso disponibile sul proprio canale youtube ufficiale e in maniera completamente gratuita il primo episodio dell’anime intitolato Ryomen Sukuna.

Eccovelo:

Qualora non conoscete Jujutsu Kaisen eccovi una breve sinossi:

Un ragazzo combatte… per “la giusta morte”. Avversità, rammarico, vergogna: i sentimenti negativi che gli umani provano diventano Maledizioni che si annidano nelle vite di tutti i giorni. Le Maledizioni dilagano in tutto il mondo e sono in grado di condurre la gente verso un fato incredibilmente avverso e persino incontro alla morte. Le Maledizioni possono, inoltre, essere esorcizzate solo da un’altra Maledizione.

Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni… e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro.

Questo invece il poster:

Jujutsu Kaisen – manga e anime

La serie anime di Jujutsu Kaisen è realizzata dallo Studio Mappa (Terror in Resonance) e nello staff figurano Sunghoo Park (The God of High School) alla regia, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) alle sceneggiature, Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) al character design ed il trio formato da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama alla colonna sonora.

Per quanto riguarda il manga invece, Jujutsu Kaisen è scritto da Gege Akutami ed è in corso di serializzazione in Giappone dal marzo del 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump mentre in Italia è edito da Planet Manga con il titolo Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight con quattro volumi all’attivo.