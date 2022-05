Continuano le nostre recensioni, con le due nuove uscite tratte dall’anime/manga di successo Jujutsu Kaisen della linea S.H. Figuarts con i personaggi di Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki prodotti da Tamashii Nations e Bandai Spirits.

I personaggi

Megumi Fushiguro è uno studente del primo anno dell’Istituto d’Arti Occulte di Tokyo, ed è anche un discendente della famiglia Zenin. Il ragazzo è un tipo piuttosto riservato a cui non piace parlare del suo passato, pur essendo stoico e calcolatore desidera aiutare a proteggere le persone che considera buone o gentili. Si dimostra comunque spietato nei confronti dei criminali e delle persone cattive che fanno male agli altri. Nobura Kugisaki è una strega del primo anno che studia all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo sotto la tutela di Satoru Gojo. E’ una ragazza molto orgogliosa, una forte combattente e rifiutandosi di lasciare che qualcuno la influenzi. Nobara nonostante il suo atteggiamento sopra le righe, è una persona premurosa e rispettosa, ma non permetterebbe mai alla maggior parte delle persone di vedere questo lato di lei. La sua arma principale è martello con dei chiodi infusi con il potere magico di esorcizzare le maledizioni.

Jujutsu Kaisen: Megumi & Nobara da Tamashii Nations

Le confezioni

La forma delle due scatole è rettangolare, realizzata in cartoncino con parte in plastica trasparente, che ci permette di sbirciare una parte del contenuto all’interno come una sorta di vetrina. Sul frontespizio in basso a destra possiamo vedere la foto del personaggio contenuto all’interno con una variazione di colore e i vari loghi delle aziende da cui è stata prodotta e da dove è stata tratta. Passando sul lato posteriore della confezione possiamo osservare tutte le foto ufficiali della figure che anticipano alcune pose in action e le varie parti intercambiabili che troveremo al suo interno.

I blister

Il Blister che troviamo all’interno del box è realizzato in plastica trasparente, ed è soltanto uno per personaggio che andiamo ora a esaminare nel dettaglio:

Blister di Megumi Fushiguro:

La figure di Megumi Fushiguro

Due visi alternativi

Sette mani intercambiabili

Un volto opzionale di Sukuna per Yuji Itadori

Blister di Nobara Kugisaki:

La figure di Nobura Kugisaki

Una testa di ricambio

Due visi alternativi

Un martello

Quattro mani sinistre e tre destre

Megumi Fushiguro

La figure sviluppa un’altezza di 16 cm circa, ed è realizzata in PVC. Megumi è un ragazzo alto, la somiglianza del volto è davvero perfetta a quella del personaggio visto nell’anime, gli occhi e i capelli blu scuro sono stati mantenuti identici. Indossa l’uniforme standard della Jujutsu High che consiste in una sopra-camicia a maniche lunghe con colletto alto (con un bottone dorato con un vortice che hanno tutte le divise della scuola), pantaloni abbinati e stivaletti. Le articolazioni sono piuttosto rigide e molto facili da adattare alla posa che vogliamo far assumere al personaggio. Se vogliamo trovare un piccolo difetto sulla figure è quella della grandezza delle mani e dei piedi un pelino fuori scala sulla struttura del corpo.



Nobara Kugisaki

Passiamo ora a Nobara, essendo una ragazza relativamente bassa, anche la scala coni suoi compagni scolastici è stata mantenuta, infatti la sua altezza risulta essere di 14 cm circa. Ha i capelli color castano chiaro a caschetto, con la frangia che copre il lato destro della fronte. La sua uniforme scolastica è composta da un top blu scuro in stile gakuran (una giacca abbottonata) e una gonna lunga abbinata che arriva appena sopra le ginocchia. Sfoggia anche calze e scarpe marrone insieme alla sua caratteristica cintura del medesimo colore che contiene i suoi strumenti da combattimento.

Conclusioni

Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki sono un buon prodotto, anche se non sono esenti da qualche piccola imperfezione da stampo, ma nulla di relativamente grave. I due personaggi sono ben realizzati e le articolazioni permettono un’ampia molteplicità di possibilità di pose. Questo duo di personaggi dedicati a Jujutsu Kaisen vanno ad aggiungersi alle due uscite di Yuji Itadori e Satoru Gojo dove potete trovare la nostra recensione. Megumi Fushiguro è ancora reperibile a un prezzo indicativo di 49.90 euro, mentre Nobara Kugisaki arriverà nei negozi prossimamente distribuiti in Italia come sempre da Cosmic Group al prezzo di 59.90 Euro.