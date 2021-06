Jupiter’s Legacy: la serie Netflix aveva un budget di 200 milioni di dollari

Non è andato a buon fine il debutto su Netflix di Jupiter’s Legacy, serie TV basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely. La piattaforma di streaming ha deciso di mollare il colpo dopo una sola stagione (di cui potete leggere qui la nostra recensione) per motivi creativi e, molto probabilmente, anche di budget.

Secondo Borys Kit, giornalista di The Hollywood Reporter, Netflix aveva investito ben 200 milioni di dollari per la realizzazione della serie tra riprese aggiuntive e costi di produzione. La cancellazione si è rivelata dunque essere fonte di ingenti perdite economiche.

Composta da otto episodi, la prima stagione di Jupiter’s Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità.

Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

Jupiter’s Legacy, rivelato il budget milionario della serie Netflix

Dopo aver messo in stand-by Jupiter’s Legacy, Netflix è in ogni caso intenzionata a continuare il Millarworld creando un universo condiviso che proseguirà con Supercrooks, di cui sono in lavorazione una serie animata e un film in live action. Uscita nel 2012, si tratta di una miniserie a fumetti che racconta le mirabolanti vicende di un gruppo di supercriminali intento a compiere rapine.

Nonostante la cancellazione, Millar si è in ogni caso mostrato molto positivo sul futuro di Jupiter’s Legacy, affermando che prima o poi i fan potranno rivedere in azione i personaggi del fumetto. Magari la via più semplice e meno dispendiosa potrebbe essere quella di continuare l’arco narrativo con una serie animata.

Se vi è piaciuta la prima stagione di Jupiter’s Legacy, vi consigliamo di recuperare su Amazon il primo volume. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.