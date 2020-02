Jurassic World 3: nel cast ci sarà anche Joe Mazzello?

Sicuramente, assistere nuovamente al ritorno sul set di un grande attore quale Joe Mazzello, sarebbe una grande sorpresa per i molti fan del noto franchise. Infatti l’attore pare abbia recentemente condiviso su Twitter un post attraverso il quale fa intendere un suo probabile ritorno nel cast del nuovo Jurassic World 3, per interpretare il suo “vecchio” ruolo. Quasi certamente, tutti ricorderanno che nella pellicola cinematografica diretta da Steven Spielberg – intitolata Jurassic Park – Joe Mazzello ha vestito i panni di Tim Murphy, nonché nipote di John Hammond. Dunque nel post reso pubblico, l’attore pare abbia scritto le seguenti parole: “E’ ora di ritornare al lavoro. Voi che dite amici?”. Proprio per questo motivo è più che probabile che vedremo il ritorno di Mazzello nel nuovo capitolo del famosissimo fanchise.

I think it’s time to get back to work. What do you say gang? — Joe Mazzello (@MazzelloJoe) February 23, 2020

In ogni caso, se così fosse, il ritorno dell’attore – che ha interpretato anche un ruolo di una certa rilevanza nella pellicola cinematografica di Bohemian Rhapsody, vestendo i panni del bassista del gruppo dei Queen – non sarà l’unico. Infatti, ormai da tempo si è venuti a conoscenza del fatto che nella nuova pellicola, Jurassic World 3, ritorneranno i protagonisti che abbiamo visto nel primo film. A tal proposito, non molti giorni fa, Sam Neill avrebbe dichiarato: “Tornerò presto insieme a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum. Nota, munirsi stavolta di iodio, bende, cappello di ricambio, crema solare, etc“. Ovviamente, insieme alle “vecchie conoscenze” ce ne saranno anche delle nuove e stando alle parole di Chris Pratt, il film in questione può essere paragonato a quello di Avengers: Endgame. Ecco le sue parole:

“Questo film sembra una vera e propria fine. Ci sono tutti. Torneranno praticamente tutti, forse ho rovinato la sorpresa, ma non mi importa. So che tutto il cast del primo Jurassic Park tornerà, perciò sarà esattamente come Endgame, che ha riunito tutti i personaggi Marvel.”