Jurassic World 3, prime immagini di un cucciolo di triceratopo

Il regista Colin Trevorrow, che dirigerà Jurassic World 3, fornisce un motivo in più ai fan della saga per attendere con impazienza l’uscita del nuovo film: le immagini di un cucciolo di triceratopo che farà la sua comparsa all’interno del prossimo capitolo.

Con l’avvicendarsi dei rumors riguardanti Jurassic World 3, non abbiamo ancora avuto conferme riguardanti la trama, se non che le vicende messe in scena saranno ambientate un anno dopo Il Regno Distrutto e si focalizzeranno sulle conseguenze che “l’invasione” dei dinosauri ha avuto sul nostro mondo. Tuttavia, grazie ad un tweet dello stesso regista Colin Trevorrow, abbiamo a disposizione una prima immagine delle creature che si muoveranno in animatronics sul set, ed è esageratamente tenera.



Dal post del regista è possibile notare che il cucciolo di triceratopo che verrà mosso tramite animatronics non possiede il terzo corno sul naso, perciò è ragionevole supporre che si tratti probabilmente di una nuova specie di dinosauro e che anche le altre creature giurassiche avranno delle peculiarità originali. Senza dubbio, in ogni caso, è innegabile che il piccolo dinosauro è veramente molto carino e ci riporta con la memoria alla scena straziante di quel povero triceratopo ammalato che veniva visitato dai tre protagonisti del primo Jurassic Park (chi ricorda gli attacchi a Steven Spielberg da parte del web per aver ucciso un animale indifeso?)

E a proposito di Alan Grant, Ellie Satler e Ian Malcolm, sappiamo con certezza che vedremo nuovamente i loro volti anche nel nuovo capitolo della saga, con Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum ad interpretarli, per la gioia dei più nostalgici. Così, abbiamo un primo, stuzzicante indizio sulle creature che popoleranno il nostro mondo in Jurassic World 3 (sebbene non saranno di certo tutte carine come il piccolo triceratopo) e possiamo tirare un sospiro di sollievo anche riguardo al cast.



Confermati anche i protagonisti dei precedenti capitoli: Chris Pratt nei panni di Owen Grady, Bryce Dallas Howard sarà ancora una volta Claire Dearing e ad essi si affiancheranno nuovamente Omar Sy (Barry Sembène) e Jake Johnson (Lowery Cruthers), che invece erano assenti ne Il Regno Distrutto, sequel di Jurassic World. Come accennato, poi, il regista Colin Trevorrow tornerà dietro la macchina da presa in questa saga che non aveva diretto durante il secondo capitolo. New entry: Dichen Lachman, attrice che abbiamo conosciuto soprattutto tramite Altered Carbon, The 100 e Agents of S.H.I.E.L.D.

La data d’uscita del film non è ancora confermata, tuttavia i rumors la collocano intorno a giugno 2021. L’hype dei fan è alto e con le immagini del cucciolo di dinosauro, è schizzato alle stelle. Si spera, comunque, che anche questo triceratopo non faccia una brutta fine come il suo predecessore.