Justice League Dark di JJ Abrams confermata per HBO Max

Qualche mese fa JJ Abrams, mente dietro il rilancio del franchise cinematografico di Star Trek e regista di due degli ultimi capitoli cinematografici di Star Wars, aveva firmato un accordo che legava la sua casa di produzione, la Bad Robot, con Warner Media per lo sviluppo di alcuni progetti cinematografici e televisivi per la nascente piattaforma HBO Max e nella tarda serata di ieri è arrivata la conferma che uno dei tre progetti approvati al regista è una serie televisiva basata su Justice League Dark ovvero la “squadra” preposta ad affrontare minacce legate alla magia e dai toni horror che nella sua ultima incarnazione è guidata da Wonder Woman.

Justice League Dark è il terzo progetto DC sviluppato per la piattaforma HBO Max dopo la serie TV Green Lantern e la serie antologica Strange Adventures. Non si conoscono attualmente dettagli sul progetto né quali personaggi vi compariranno: difficile il coinvolgimento di Wonder Woman mentre sarebbe interessante capire se DC, Warner e Abrams vogliano sfruttare lo Swamp Thing visto sulla omonima serie DC Universe e soprattutto il John Constantine interpretato da Matt Ryan nell’Arrowverse.

Il progetto è stato più volte annunciato, rinviato e rimaneggiato passando fra le altre come film nelle mani di Guillermo Del Toro e Doug Liman.

Nata nel 2011, la Justice League Dark è stata una delle serie portanti dei New 52 soprattutto con l’arrivo di Jeff Lemire ai testi. La serie è stata poi rilanciata pochi mesi fa da James Tynion IV attuale scrittore di Batman.

La Justice League Dark è stata anche protagonista di un discreto film animato nel 2017.

Justice League Dark non è l’unico progetto di JJ Abrams confermato che arriverà su HBO Max.

Ci sono infatti anche Duster e Overlook.

Il primo è un crime drama ambientato negli anni ’70 nel sud-ovest con protagonista un autista e sarà scritto da JJ Abrams e LaToya Morgan (Shameless, Walking Dead).

Il secondo è una serie antologica horror ambientata nell’hotel del mitico Shining di Stephen King.

HBO Max verrà lanciata a maggio negli USA.