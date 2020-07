Justice League Snyder Cut: una clip di Superman con il costume nero e nuovi dettagli

Era sicuramente uno dei panel più attesi della scorsa notte del San Diego Comic-con@Home, il Justice Con di Zack Snyder e infatti il regista non ha deluso le aspettative dei fan presentando un brevissima clip della sua Justice League Snyder Cut in cui Superman sfoggia il costume nero.

Si tratta di uno dei tagli più importanti effettuati dagli studios e da Joss Whedon al momento di completare il film prima dell’uscita nelle sale del 2017. Il costume nero è tradizionalmente associato dai fan alla resurrezione dell’eroe ed è, nei fumetti, una sorta di tuta di contenimento che dovrebbe accelerare la ripresa e il recupero dei poteri dopo la morte.

Il clip vede Superman planare nella bat-caverna e incontrare Alfred, eccovela:

Il regista si è ovviamente prodigato, come suo solito, nel descrivere il lavoro dei mesi passati e di quelli a venire promettendo altre clip e forse un intero trailer per il 22 agosto data in cui DC terrà la DC FanDome ovvero la sua attesissima convention online.

Justice League Snyder Cut – le scene aggiuntive

Parlando del processo di montaggio della Justice League Snyder Cut, Snyder è stato molto categorico: non verrà usata nessuna scena girata da Joss Whedon e/o girata quando ha lasciato il set. Il regista ha confermato che alla base del progetto vi è l’intenzione di riportare il film alla sua visione originale e che preferirebbe far saltare tutto e bruciare la pellicola piuttosto che usare girato non suo.

Snyder ha confermato che Justice League Snyder Cut deve essere e sarà una esperienza nuova glissando poi sulla presenza di personaggi come Green Lantern, Martian Manhunter e Darkseid.

Justice League Snyder Cut – durata e titolo definitivo

Quando arriverà su HBO Max nel 2021 Justice League Snyder Cut potrebbe non avere questo nome. Il regista ha spiegato che al momento sono in atto delle verifiche legali sulla possibilità di utilizzare questo nome – che sarebbe particolarmente calzante secondo il regista – e che qualora dovesse servire sono al vaglio anche nomi alternativi.

Snyder è tornato anche a parlare della durata del film ribadendo come i 214 minuti inizialmente pensati potrebbero non bastare e per questo motivo, anziché tagliare scene, si sta valutando l’ipotesi di trasformare il film in una sorta di miniserie.

Infine Snyder ha confermato: Justice League Snyder Cut esisterà parallelamente alla versione cinematografica e non intaccherà all’attuale continuity dell’universo cinematografico DC.

Justice League Snyder Cut – sulla decisione di abbandonare il set

Zack Snyder ha chiarito una volta per tutte che la decisione di abbandonare il set e la lavorazione del film nel 2017 è stata completamente sua. Pur non entrando nel merito – ricordiamo che sua figlia Autumn si suicidò proprio mentre il regista stava lavorando al film – Snyder ha confermato che non ci furono pressioni in questo senso da parte degli Studios.

Justice League Snyder Cut – Ray Fisher (Cyborg) su Joss Whedon

Ospite del panel Justice Con è stato anche l’attore Ray Fisher che nel film interpreta Cyborg il quale ha confermato le dichiarazioni al vetriolo fatte ripetutamente nelle scorse settimane su Joss Whedon.

Il giovane attore ha confermato di essere ancora vincolato da un contratto di non divulgazione e che per questo non può citare episodi specifici accaduti sul set. Fisher ha ribadito come il comportamento del regista di Avengers e creatore di Buffy è stato decisamente poco professionale e offensivo nonché inaccettabile sul set.

Fisher ha concluso dicendo che Whedon è probabilmente spaventato dalle dichiarazioni che stanno trapelando da più parti in queste settimane e si augura che presto si affronti apertamente il problema.

Non ci resta che attendere a questo punto il prossimo 22 agosto quando durante la DC FanDome avremo dettagli, speriamo definitivi, su Justice League Snyder Cut.