Karen Gillan vorrebbe dirigere e interpretare un film su Batgirl

Questo è sicuramente l’anno delle donne impegnate in film di genere supereroistico e lo sa bene Karen Gillan che vorrebbe essere coinvolta in un progetto dedicato a Batgirl. Durante la campagna promozionale di Jumanji: The Next Level in Brasile, all’attrice è stata fatta la domanda circa quale personaggio del mondo dei fumetti le piacerebbe interpretare. La Gillan ha così risposto: “Batgirl sarebbe fantastica. Il mio film preferito tratto da un fumetto è Il Cavaliere Oscuro, ho amato come è stato diretto. Per questo motivo vorrei lavorare in quella direzione, proprio come regista“, l’attrice non ha mai nascosto il suo amore viscerale per i lavori di Christopher Nolan, soprattutto per la trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro.

In una intervista rilasciata a Omelete (potete leggere l’articolo completo a questo link) alla Gillan è stato chiesto quale personaggio le piacerebbe interpretare e l’attrice non ha esitato a rispondere Barbara Gordon. Ovviamente, Karen Gillan ha espresso un suo desiderio e questo non implica il fatto che lei sia realmente coinvolta in qualche progetto su Batgirl, ma sarebbe interessante vedere come l’attrice potrebbe realizzare il personaggio e dirigere il progetto.

Jumanji: The Next Level

Sappiamo però che la Warner Bros sta lavorando a un progetto su Batgirl il cui regista principale avrebbe dovuto essere Joss Whedon. Il creatore di Buffy l’ammazzavampiri ha però abbandonato il progetto già nel 2018. Successivamente è stata assunta Christina Hodson, ora sceneggiatrice di Birds of Prey, ma da allora non ci sono stati più aggiornamenti circa il film su Batgirl.

Alcuni rumor vogliono che Daisy Ridley e Katherine Langford siano state visionate per il ruolo di Barbara Gordon, ma nessuna ufficialità è giunta dalla Waner Bros che probabilmente aspetta di vedere come il pubblico reagirà a Birds of Prey, per poi compiere la sua prossima mossa.

Vi ricordiamo che Birds of Prey uscirà nelle sale italiane il 6 Febbraio 2020.