Kevin Feige indica nello streaming il futuro dei Marvel Studios

Kevin Feige ha concesso una interessante intervista al magazine Emmy per presentare WandaVision (in arrivo su Disney+ il prossimo 15 gennaio) ed ha parlato anche del futuro dei Marvel Studios con alcune dichiarazioni che non mancheranno di far riflettere anche alla luce delle polemiche legata alla decisioni di WarnerMedia di dirottare tutta la sua proposta cinematografica contemporaneamente in streaming, con uscite contemporanee, per tutto il 2021.

Parlando di WandaVision, la co-produttrice esecutiva Mary Livanos, ha detto che la serie è ambiziosa perché punta ad incorporare le regolare del MCU nel contesto di una sitcom ambientata nei sobborghi.

A tal proposito, Kevin Feige ha rincarato la dose dicendo che:

Lo streaming è al 100% il futuro dei Marvel Studios e il luogo in cui i nostri fan vogliono guardare i nostri prodotti. Speriamo che si appassionino alle nostre serie TV perché un’esperienza come WandaVision è qualcosa che non puoi vivere in un film. Vai a vedere i film per cose che non puoi vedere in streaming e vedi in streaming altre cose che non puoi vedere in un cinema. E, naturalmente, alla fine tutto ciò che passa per i cinema finisce nello streaming, alla fine.

WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

Marvel Studios, gli annunci dall’Investor Day

La scorsa settimana durante il Disney Investor Day 2020, i Marvel Studios hanno rivelato nuovi lungometraggi e nuove serie che arriveranno in esclusiva su Disney+.

Armor Wars, Ironheart e Secret Invasion sono le ultime esclusive digitali, che debutteranno in streaming su Disney+ come parte delle Fasi Quattro e Cinque dell’Universo Cinematografico Marvel, che crescerà ulteriormente con un reboot dei Fantastici Quattro, che verrà diretto dal regista di Spider-Man Jon Watts, e con il quarto capitolo della saga di Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Parte dell’espansione in corso del franchise, dove le serie televisive si intrecceranno con i lungometraggi per la prima volta, i titoli Disney+ appena annunciati vanno ad unirsi ad un gruppo di serie televisive di cui fanno parte i già annunciati Wandavision e The Falcon and the Winter Soldier. La programmazione Disney includerà anche le serie Hawkeye, Loki, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, e What If…?, la prima serie animata dei Marvel Studios.

